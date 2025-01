Czy wystarczy uzasadniona obawa o wyciek danych, by domagać się odszkodowania?

– Takiej osobie już wówczas przysługuje roszczenie odszkodowawcze, nie musi ona już nic wykazywać, gdyż fakt naruszenia został stwierdzony przez administratora – tłumaczy ekspert. – Gdy zainteresowany dostaje taką wiadomość i obserwuje jakieś „dziwne działania” wobec siebie, to faktycznie może mieć uzasadnione obawy, że są to skutki wspomnianego naruszenia. Im bardziej jest w stanie to udokumentować, tym bardziej wskazuje poziom uszczerbku w swoich dobrach osobistych, co może mieć wpływ na poziom naruszenia tych dóbr, a co za tym idzie, wysokość zadośćuczynienia finansowego – dodaje.

Inna jest sytuacja, gdy to dana osoba dowiaduje się o naruszeniu z innych źródeł niż administrator danych.

– Wówczas początkiem jest obawa, że dane wyciekły. Później trzeba je zaadresować – ustalić, skąd te dane wyciekły. Ale obarczanie kogoś odpowiedzialnością za wyciek, jeśli zainteresowany nie ma na to dowodów, jest obawą nieuzasadnioną. To na razie tylko przypuszczenia i można z nimi iść do sądu, ale on pewnie zapyta o dowody, a zainteresowany raczej ich nie ma, chyba że sam znajdzie swoje dane w internecie z plikami wskazującymi, od kogo one pochodzą. Jeśli uda się udowodnić, że do wycieku doszło, to już sam jego fakt jest podstawą do roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych – wyjaśnia Jakub Wezgraj.

I dodaje, że nie trzeba wykazywać winy za wyciek, a jedynie wskazać, kogo pozywamy i dlaczego akurat jego (a więc potwierdzić związek przyczynowo-skutkowy wycieku i działania administratora).

Mało pozwów o odszkodowanie za naruszenie RODO przez brak informacji i skomplikowane przepisy

Z kolei prof. Grzegorz Sibiga, adwokat z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, wskazuje że w warunkach polskich pismo prezesa UODO należy bardziej traktować jako „ćwiczenie intelektualne” niż urzędowe stanowisko mające wpływ na realną odpowiedzialność za naruszenia przepisów RODO.