– Pokazywanie klientów w sklepach jako tła jest więc dopuszczalne bez ich zgody. Co do przetwarzania danych, to uważam, że zgody nie trzeba zbierać, gdyż influencer może się tu oprzeć na przesłance uzasadnionego interesu w przetwarzaniu tych danych. Musi jednak reagować na ewentualne sprzeciwy tych osób – wyjaśnia ekspert. – Taki sprzeciw trzeba uzasadnić. Np. gdy nagrany zostanie polityk czy inny celebryta, to ewentualny sprzeciw raczej na pewno nie będzie skuteczny. Natomiast sprzeciw pochodzący od kogoś, kto nie jest rozpoznawalny medialnie, pokazany w kłopotliwej dla niego sytuacji, powinien moim zdaniem być skuteczny – podkreśla.

Eksperci zwracają też uwagę, że aby taka zgoda była skuteczna, należy poinformować osobę, którą chcemy nagrać, w jakim celu ten wizerunek będzie wykorzystywany. Influencer musi też przekazać informacje o sobie jako administratorze danych, w tym podać dane kontaktowe. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to tylko sytuacji, gdy na podstawie danego nagrania można zidentyfikować konkretną osobę. W innych przypadkach, gdy np. stoi ona tyłem albo jej wizerunek czy głos są zniekształcone, nie mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, zatem nie ma konieczności informowania o tym. Z kolei w przypadku np. sondy ulicznej, gdy w materiale wykorzystywane są nagrania konkretnych, choć przypadkowych osób – dla bezpieczeństwa twórca powinien zadbać o zebranie pisemnych zgód (które mogą być później cofnięte).

Dziś każdy może być influencerem – warto uważać, by nie naruszyć zasad RODO

Warto też pamiętać, że zasady te stosują się nie tylko do osób zarabiających na tego typu transmisjach, ale też do każdego z nas, kto postanowi udostępnić relacje na żywo (np. by pokazać, jak wielka jest kolejka w galerii handlowej).

– Prowadzenie streamów na wyłącznie swój własny użytek (np. spontaniczny stream na Instagramie, Facebooku) wymaga stosowania reguł obowiązujących na danej platformie i wizerunku – tłumaczy Patrycja Pacholczak. – Nie rozróżniają one działania prywatnego od „komercyjnego”. RODO – pozornie – jest trochę bardziej wyrozumiałe. Nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osoby fizyczne, które dokonują go w ramach czynności o „czysto osobistym lub domowym charakterze”. Niestety, w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej najczęściej wskazuje się, że publikowanie ogólnodostępnych treści w internecie, do których może dotrzeć nieograniczona liczba ludzi (np. na profilu publicznym danego użytkownika), nie skorzysta z omawianego wyłączenia (np. sprawa C-25/17 – Jehovan todistajat; C-101/01 – Lindqvist) – dodaje.

Oznacza to, że kryterium decydującym jest tu krąg odbiorców materiału. Jeśli jest on skierowany do zamkniętego kręgu odbiorców, np. do znajomych na FB, wyłączenie znajdzie zastosowanie. Jeśli jednak grono to będzie szerokie – możemy zostać uznani za administratora danych, z wszelkimi tego konsekwencjami.