Kara dla Prokuratury Krajowej za naruszenie RODO przez Ziobrę i Szafrańskiego

Prokuratura Krajowa w korespondencji z Prezesem UODO prezentowała stanowisko, że ujawnienie danych nie było naruszeniem ochrony danych osobowych, bowiem informacje te były przez Prokuraturę Krajową przetwarzane w związku z realizacją ustawowych zadań prokuratury, a to pozostaje poza kompetencjami Prezesa UODO.

Innego zdania jest PUODO Mirosław Wróblewski, który stwierdził, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych.

Prokuratura może ujawniać tylko w interesie publicznym

W wydanej 2 września decyzji Prezes UODO przypomniał, że Prokuratura Krajowa – jako podmiot publiczny – zobowiązana jest do działania na podstawie prawa i w jego granicach. To zaś stanowi jasno (art. 6 ust. 1 RODO), że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem wyłącznie w określonych przypadkach, dotyczy to zwłaszcza szczególnych kategorii danych, które znajdują się pod szczególną ochroną (art. 9 RODO).

- Prokuratura Krajowa może ujawniać informacje z toczącego się postępowania przygotowawczego lub działalności prokuratury, o ile wymaga tego ważny interes publiczny. Tu jednak chodzi o informacje z postępowania zakończonego, gdy zapadł już prawomocny wyrok sądu. Nie można więc było powołać się na przepisy Prawa o prokuraturze – informuje PUODO.

Podkreśla, że Prokuratura Krajowa jako organ ścigania, mający egzekwować przestrzeganie prawa, powinna w sposób niebudzący wątpliwości chronić informacje na temat osoby fizycznej, której przyznano status osoby pokrzywdzonej w danej sprawie. I w opisanej sprawie taki status został przyznany w postępowaniu karnym.