Czytaj więcej Dane osobowe IPN nie stosuje RODO. Rzecznik interweniuje w UODO Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej wyłącza stosowanie w działalności IPN przepisów o ochronie danych osobowych, ale orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że można kwestionować poprawność i zgodność z prawem przetwarzania tych danych przez Instytut.

IPN musi kontrolować dane umieszczane w bazach

Z tego wynika, że mężczyzna wskazany przez IPN jako tajny współpracownik miał konstytucyjne prawo, aby domagać się modyfikacji takich informacji. Prezes UODO – zdaniem sądu wojewódzkiego – powinien więc ustalić, kto może domagać się wprowadzenia takich zmian i kto powinien przeprowadzić w tej sprawie postępowanie. On tymczasem uznał tylko, że RODO nie obejmuje zagadnień dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego oraz kwestii upamiętnienia walki o pamięć historyczną i dokumentowania zbrodni dokonanych przez reżimy totalitarne.

- Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym wyroku stwierdził, że takie założenie oznaczałoby jednak, że dane znajdujące się w rejestrach Instytutu Pamięci Narodowej pozostają poza jakąkolwiek kontrolą organów powołanych do przetwarzania i ochrony danych osobowych, nawet jeżeli nie odpowiadają rzeczywistości – przypomniał WSA. A co za tym idzie, weryfikacja nieprawdziwych lub niepełnych danych byłaby praktycznie niemożliwa, zaś dane zgromadzone w takich bazach niejednokrotnie dotyczą ważnych dóbr, jak dobre imię i cześć. Jeśli informacje są niezgodne z prawem, dochodzi do naruszenia wartości konstytucyjnie chronionych. WSA doprecyzował, że preambuła RODO umożliwia stosowanie jego przepisów do przetwarzania danych osobowych w celach archiwalnych, a zatem nie tylko w odniesieniu do bazy materiału (czyli w praktyce również w sprawach takich, jak przypadek domagającego się interwencji mężczyzny).

Czytaj więcej Historia Syn zmarłego opozycjonisty Jacka Jerza kwestionuje ustalenia IPN Syn Jacka Jerza, działacza radomskiej Solidarności, który nagle zmarł w 1983 roku, nie zgadza się z interpretacją Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącą śmierci jego ojca. Uważa, że prokurator nie ma dowodów, że nie został on otruty przez SB.

Na sprawę podobnie spojrzał NSA, który oddalił skargę kasacyjną prezesa UODO. Również on nie przyjął punktu widzenia szefa urzędu, który nie dopatrzył się podstaw do wszczęcia postępowania. - W istocie prezes UODO uznaje, że nie może weryfikować baz danych, czy też informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej – wskazał sąd. Doprecyzował, że podstawą odmowy mógłby być jedynie fakt, że postępowania realnie nie da się przeprowadzić, bo wykluczają to okoliczności prawne. A jeśli prezes uznałby, że to nie on powinien je zainicjować, musi wskazać, kto zobowiązany jest do takiego działania.

Sygn. akt: III OSK 4173/21