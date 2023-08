Hype na Barbie powrócił przy okazji niedawnej premiery bijącego już rekordy frekwencyjne filmu w reżyserii Grety Gerwig. Zdjęcie Facebookowiczów, przepuszczone przez aplikacje umożliwiające upodobnienie się do słynnej lalki lub jej partnera Kena, zaczęły zalewać sieć.

Aplikacje barbieselfie.ai i bairbie.me to narzędzie do zbierania danych internautów

W reakcji na ten trend na alarm biło Ministerstwo Cyfryzacji wskazując, że ta z pozoru niewinna wirtualna transformacja może okazać się dla nas źródłem problemów. Resort podkreślał, że aplikacje dostępne pod adresami barbieselfie.ai i bairbie.me, to narzędzie do zbierania danych internautów. Korzystając z tej pierwszej zezwalamy m.in. na dostęp do kamery w naszym smartfonie, historii dokonywanych przez nas płatności i lokalizacji, informacji o naszej aktywności w mediach społecznościowych oraz danych z ankiet i konkursów.

Jak tłumaczy adw. Iwona Aleksandrowicz-Strus z kancelarii KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A., „dane te nie są zbierane w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku, ale w związku z zaakceptowaniem regulaminu i polityki przetwarzania danych osobowych aplikacji; całą listę danych przetwarzanych w jej ramach można łatwo znaleźć w samej polityce”. - Co ważne, nie wszystkie dane z listy zbierane są „automatycznie”, np. informacje o dokładnej lokalizacji urządzenia przekazywane są dopiero po udzieleniu zgody przez użytkownika – precyzuje ekspertka.

Nad bairbie.me ministerstwo rozłożyło ręce uznając, że nie da się określić, jakie informacje są przez nią przejmowane i do czego zostaną wykorzystane. Adw. Iwona Aleksandrowicz-Strus również podkreśla, że nie ma ona żadnej polityki prywatności, a sam ich administrator pozostaje nieznany. - Użytkownik wrzucając swoje zdjęcie nie ma więc informacji, jakie dane są zbierane przez właściciela aplikacji, ani w jaki sposób będą one wykorzystywane – mówi.