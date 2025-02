5,75 proc. – na tym poziomie pozostanie główna stopa procentowa NBP po lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. RPP zbiera się we wtorek 4 lutego, a dzień później ogłosi decyzję. Inna niż utrzymanie stóp byłaby wielką sensacją, sprzeczną z wielomiesięczną retoryką. Ta wskazywała, że w pierwszym miesiącach 2025 r. inflacja urośnie z 4,7 proc. w grudniu do zapewne około 5 proc. w styczniu i jeszcze wyżej w kolejnych dwóch miesiącach. Tymczasem do dyskusji o obniżkach Rada potrzebuje stabilizacji dynamiki cen i prognoz jej monotonicznego spadku w kolejnych miesiącach. Jednocześnie oczywiście polityka pieniężna jest na tyle restrykcyjna, że o podwyżkach stóp procentowych nie ma mowy (regularnie głosuje za nimi tylko jedna członkini RPP, Joanna Tyrowicz, pozostałych dziewięć osób jest przeciw).

Stopy procentowe i retoryka Adama Glapińskiego bez zmian?

W czwartek 6 lutego odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego. Można się spodziewać, że powtórzy on argumenty sprzed trzech tygodni, czyli że obecnie warunki do obniżek stóp procentowych (tj. prognozy niezagrożonego spadku inflacji w kolejnych kwartałach) zaistnieją dopiero w 2026 r., ewentualnie na przełomie 2025 i 2026 r. To – jego zdaniem - „wina” cen energii dla gospodarstw domowych. Ich odmrożenie od października (zgodnie z obecnym stanem prawnym) zawróciłoby trend spadkowy inflacji, który powinniśmy obserwować od wiosny.

– Jeszcze dwa miesiące temu wydawało się, że inflacja osiągnie szczyt na początku 2025 r. i potem będzie systematycznie się obniżać. Mieliśmy nadzieję, że już w marcu, po kolejnej projekcji NBP, będziemy mogli zacząć rozmawiać o dostosowaniu polityki pieniężnej. Jednak decyzje regulacyjne [przedłużenie mrożenia cen energii „tylko” do września 2025 r. – red.] zasadniczo zmieniły uwarunkowania naszej polityki pieniężnej, a dyskusje o ewentualnych obniżkach stóp procentowych musimy odłożyć na jeszcze jakiś czas – tłumaczył w połowie stycznia szef NBP.