Drugim pozytywnym czynnikiem może być oczekiwane poluzowanie polityki monetarnej przez EBC. Prognozujemy spadek stopy depozytowej do poziomu 2 proc. w połowie roku [z 3 proc. obecnie - red.]. Wyraźnie niższe stopy procentowe powinny wesprzeć inwestycje, ale te z kolei ogranicza niepewność co do perspektyw popytu, w tym popytu zagranicznego.

I tak, chcąc nie chcąc, powracamy do głównego źródła ryzyka dla gospodarek europejskich, czyli sytuacji w globalnym handlu, gównie w kontekście polityki handlowej administracji prezydenta Donalda Trumpa.

W trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi Donald Trump deklarował podwyższenie ceł na import produktów chińskich do poziomu 60 proc. oraz do wysokości od 10 do 20 proc. w przypadku pozostałych państw. Po wyborach prezydent elekt kontynuuje protekcjonistyczną retorykę. Jest zatem praktycznie przesądzone, że USA podwyższy cła na import z Chin. Natomiast skalę tego wzrostu oraz kształt polityki handlowej USA wobec pozostałych państw poznamy po zaprzysiężeniu prezydenta Trumpa 20 stycznia.

Zakładamy, że USA nie podwyższy istotnie i powszechnie ceł na import z Unii Europejskiej. Niemniej sama niepewność co do przyszłej polityki USA może negatywnie wpływać na inwestycje europejskich przedsiębiorstw. Prawdopodobne są też negatywne efekty związane z deglobalizacją i wzrostem protekcjonizmu w światowym handlu. Dla tak proeksportowej gospodarki jaką są Niemcy to istotne czynniki ryzyka.