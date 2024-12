Dopiero potem ma rozpocząć marsz w dół. Duża w tym będzie rola z kolei efektów wysokiej bazy sprzed roku – w kwietniu ze wskaźnika rocznego zniknie efekt podwyżki VAT-u na żywność z 0 do 5 proc. (dodaje do inflacji około 0,5 pkt proc.), w lipcu odmrożenia cen energii z połowy br. (dodało około 1,2–1,4 pkt proc.). Obecnie średnia prognoz wskazuje, że w drugiej połowie 2025 r. inflacja będzie już w okolicach 3,5 proc., czyli górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego.

Inflacja i stopy procentowe w dół dzięki dalszemu mrożeniu cen energii?

Radzie zniknął też w listopadzie ważny element niepewności – czyli losy cen energii dla gospodarstw domowych w 2025 r. Pod koniec listopada Sejm przyjął projekt ustawy zakładający dalsze mrożenie na obecnym poziomie przynajmniej do końca września 2025 r. Jeszcze w tym tygodniu dokumentem zajmie się Senat. Ustawa da też prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki możliwość zobligowania dostawców energii do przedstawienia nowych, niższych taryf w trakcie 2025 r. Gdyby ceny prądu miały jednak nie spaść (albo wręcz urosnąć), to rząd nie wykluczył dalszego przedłużenia działań osłonowych po wrześniu. Takie postawienie sprawy oznacza, że zarówno ryzyko wyraźnych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych (i podbicia inflacji), jak i wzrostu oczekiwań inflacyjnych, powinno być dla RPP dużo mniejsze niż dotychczas.

Na dziś średnia prognoz ekonomistów wskazuje, że w 2025 r. stopy procentowe w Polsce zostaną obniżone o około 100 punktów bazowych.