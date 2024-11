Słabość niemieckiej gospodarki topi polski eksport

Czytaj więcej Dane gospodarcze Polska gospodarka zwalnia. GUS podał nowe dane o PKB PKB Polski zwiększył się realnie w trzecim kwartale br. o 2,7 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,2 proc. w drugim – podał GUS w szybkim szacunku. Kwartał do kwartału polska gospodarka skurczyła się o 0,2 proc.

Najmocniej obrywa przemysł motoryzacyjny

Problemem okazuje się praktyczne uzależnienie polskiego eksportu od niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, w którym produkcja mocno słabnie, a w konsekwencji maleje liczba zamówień składanych polskim kooperantom. Według firmy doradczej AutomotiveSuppliers.pl, niemieckie fabryki odbierające ponad jedną trzecią eksportu polskiej motoryzacji, już w pierwszym półroczu 2024 r. zmniejszyły import z Polski o 13 proc. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy rok wcześniej, do poziomu 8,1 mld euro.

Ale nie tylko Niemcy ograniczają import z Polski. Jak podaje GUS, zmalał eksport do Francji, co prawda tylko o 2 proc. do 16 mld euro, za to eksport do Czech, trzeciego rynku eksportowego, zmniejszył się już o niemal 5 proc. Lepsze wyniki odnotowano natomiast w przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii i Holandii, USA i Holandii, a przede wszystkim do Ukrainy. W tym ostatnim przypadku wartość eksportu wyniosła 9,3 mld euro, wzrost sięgnął 15,1 proc., a udział zwiększył się do 3,6 proc. z 3,1 proc. rok wcześniej.

Jak prognozuje Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), w czterech ostatnich miesiącach 2024 r. roku dynamika eksportu powinna być znów dodatnia, ale wzrosty te będą wyraźnie słabsze od oczekiwanych jeszcze przed kilkoma miesiącami. - W konsekwencji wynik roku 2024 może okazać się niższy od uzyskanego w roku 2023 – przewiduje KIG.

Polski import w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. miał wartość 257,1 mld euro i zwiększył się o 0,3 proc. Udział Niemiec w imporcie zmalał o 2,1 proc., zwiększył się natomiast udział Chin – o 4,1 proc., a zwłaszcza USA – o 16,9 proc.