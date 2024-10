Inflacja w strefie euro w dół, co ze stopami procentowymi?

W całym trzecim kwartale inflacja w strefie euro wyniosła średnio 2,2 proc., lekko poniżej prognozy Europejskiego Banku Centralnego (2,3 proc.). Wrześniowa projekcja EBC zakłada, że w czwartym kwartale roczna dynamika cen nieco odbije (do średnio 2,6 proc.), przede wszystkim ze względu na efekty bazy na cenach energii. W 2025 r. inflacja będzie stopniowo opadać, do 2 proc. średnio w ostatnim kwartale. Na zbliżonym poziomie ma pozostać w 2026 r.

Inflacja bazowa (bez cen energii i żywności) wciąż pozostaje podwyższona, we wrześniu wyniosła 2,7 proc. Niemniej w dłuższym okresie jest w trendzie spadkowym i projekcja EBC zakłada, że będzie on kontynuowany: do 2,1 proc. pod koniec 2025 r. i 1,9 proc. w końcówce 2026 r. Te prognozy, wyraźny spadek inflacji we wrześniu (w tym w głównych gospodarkach strefy euro, m.in. do 1,8 proc. w Niemczech, 1,5 proc. we Francji, 0,8 proc. we Włoszech), ale także słabe dane z europejskiej koniunktury, wspierają oczekiwania na rychłe kolejne obniżki stóp w strefie euro.

Jeszcze po posiedzeniu 12 września (gdy EBC obniżył stopy o 25 punktów bazowych) wydawało się, że kolejne cięcie 17 października jest mało prawdopodobne. Teraz obniżka o 25 pb to już zdecydowany scenariusz bazowy rynków. Te przewidywania zostały wzmocnione w poniedziałek przez prezes EBC w przemówieniu w Parlamencie Europejskim. Christine Lagarde mówiła, że najnowsze dane wzmacniają przekonanie, że inflacja w strefie euro – po wzroście w ostatnich miesiącach 2024 r. - będzie powracać do celu i Rada Prezesów weźmie to pod uwagę podczas październikowego posiedzenia. - Dezinflacja przyspieszyła w ostatnich dwóch miesiącach – mówiła. W spadającej presji ze strony kosztów pracy widziała perspektywy dla spadku inflacji cen usług. Wyrażała też troskę o tempo wzrostu gospodarczego w UE, wskazując, że „ożywienie napotyka na trudności”.

Rynki wyceniają obecnie stopniowe (o 25 punktów bazowych) obniżki stóp w strefie euro de facto na każdym z kolejnych posiedzeń przynajmniej do połowy 2025 r. To oznaczałoby stopę depozytową EBC na poziomie 3 proc. na koniec roku (wobec 3,5 proc. obecnie), zapewne 2,5 proc. w marcu i 2 proc. w czerwcu 2025 r.