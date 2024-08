Łączny indeks PMI dla przemysłu i sektora usług strefy euro wzrósł z 50,2 pkt w lipcu do 51,2 pkt w sierpniu, podczas gdy średnio spodziewano się jego spadku do 50,1 pkt. Wskaźnik dla branży usługowej pozytywnie zaskoczył, rosnąc z 51,9 pkt do 53,3 pkt, a oczekiwano, że utrzyma się on na lipcowym poziomie. Indeks dla przemysłu spadł jednak z 45,8 pkt do 45,6 pkt i pozostał na „terytorium recesyjnym” (każdy odczyt PMI poniżej 50 pkt sugeruje recesję w danym sektorze, a powyżej 50 pkt ekspansję aktywności).

Reklama

Aktywność gospodarcza w strefie euro wzrosła. Ale to pozory

Dosyć słabe okazały się dane z Niemiec, czyli największej gospodarki strefy euro. Przemysłowy PMI spadł tam z 43,2 pkt do 42,1 pkt, podczas gdy spodziewano się jego zwyżki do 43,5 pkt. Usługowy PMI zniżkował natomiast z 52,5 pkt do 51,4 pkt, a oczekiwano spadku tylko do 52,3 pkt.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Kłopoty Chin szkodzą niemieckiej hossie Spowolnienie gospodarcze w Chinach uderza w wyniki spółek z Niemiec i mocno przyczynia się do wyhamowania zwyżek franfurckiego indeksu giełdowego DAX.

We Francji, wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł z 44 pkt do 42,1 pkt. Średnio prognozowano wcześniej jego wzrost do 44,4 pkt. Usługowy PMI skoczył jednak z 50,1 pkt aż do 55 pkt. Oczekiwano jego wzrostu tylko do 50,3 pkt. To, że zwyżkował dużo bardziej niż się spodziewano, mogło być mocno związane z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu.

– Na pierwszy rzut oka to wygląda na miłą niespodziankę: aktywność gospodarcza w strefie euro wzrosła w sierpniu. Bliższe przyjrzenie się danym wskazuje jednak, że fundamenty są bardziej chwiejne niż może się wydawać. Poprawa wskaźników to głównie skutek wzrostu aktywności usługowej we Francji, związanego z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Jest wątpliwe, by ta dynamika utrzymała się w nadchodzących miesiącach. Jednocześnie zwolniło tempo wzrostu w sektorze usługowym w Niemczech, a przemysł strefy euro szybko się kurczy – twierdzi Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Banku, czyli instytucji biorącej udział w tworzeniu sondaży PMI.