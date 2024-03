Szefowie firm w Niemczech w lepszych nastrojach

– Wiem, dlaczego to robią. Robią to po to, żeby wprowadzić do Polski euro. Wprowadzić, skądinąd, łamiąc konstytucję, bo w polskiej konstytucji jest napisane czarno na białym, że polską walutą jest złoty – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, stając w obronie szefa NBP Adama Glapińskiego.