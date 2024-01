Niemcy: zerowy wzrost czy nadal recesja?

- Jesli były jakieś nadzieje na dłuższą poprawę nastrojów, to rozwiały się w styczniu. Klimat konsumentów doznał poważnej porażki na początku roku -= stwierdził Rolf Bürkl, ekspert ds. konsumentów w Norymberskim Instytucie Decyzji Rynkowych (NIM).

Gotowość konsumentów do oszczędzania wzrosła na początku roku do najwyższego poziomu od sierpnia 2008, a to doprowadziło do generalnego pogorszenia ich nastawienia, dotyczyło to także oczekiwań ich dochodów (-32,2 pkt w lutym po -6,9 w styczniu) i chęci kupowania czegoś większego (-18,7 pkt w styczniu po -8,8 w grudniu). Kryzysy i wojny na świecie, także uporczywa inflacja nie pozwalają na trwałą poprawę — wynika z comiesięcznej ankiety przeprowadzonej wśród ok. 2 tys. konsumentów przez GfK i NIM.