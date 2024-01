Masłowska z RPP: Nie spodziewam się ani obniżki, ani podwyżki stóp procentowych

Członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska nie spodziewa się w tej chwili ani obniżek, ani podwyżek stóp procentowych. Członkini RPP powiedziała w Radiu Lublin, że trzeba poczekać do marcowej.

"Myślę, że musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o obniżkę stóp procentowych, o mówienie przede wszystkim o tym w tej chwili. Dochodzi jeszcze jeden czynnik, są w budżecie przyjęte środki na podwyżki dla strefy budżetowej, dla nauczycieli. Chociaż, szacuje się, że ta podwyżka nieznacznie podniosłaby inflację - w obecnym roku o 0,1 pkt. proc., dopiero w przyszłym roku byłoby to 0,4 pkt. proc., niemniej jednak to też jest czynnik inflacjogenny i musimy czekać do marcowej projekcji" - powiedziała Gabriela Masłowska była posłanka PiS.

Czytaj więcej Dane gospodarcze O stopach procentowych przesądzi polityka rządu Decyzje rządu w odniesieniu do cen nośników energii oraz stawki VAT na żywność przesądzą o tym, czy RPP obniży w tym roku stopy procentowe.

"Nie spodziewałabym się w tej chwili, zdecydowanie, ani obniżki, ani też podniesienia stóp procentowych” – powiedziała członkini RPP w radiu Lublin. Jej zdaniem trzeba poczekać do marca, żeby pokazać i przeanalizować informację, co się będzie działo w drugiej połowie roku.