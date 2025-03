Rozgłośnia przypomina, iż w czwartek premier Donald Tusk przed wylotem na unijny szczyt do Brukseli zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by jak najszybciej podpisał ustawę, która umożliwi czasowe zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl. - Chciałbym gorąco zaapelować do pana prezydenta, aby złożył jak najszybciej, najlepiej dzisiaj, podpis pod ustawą, która umożliwi nam czasowe zawieszenie prawa składania wniosków o azyl – mówił szef rządu.