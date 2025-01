Wirus HMPV w natarciu? Eksperci odpowiadają jednoznacznie

Wirus HMPV, czyli ludzki metapneumowirus (ang. Human MetaPneumoVirus), to wirus z rodziny Paramyxoviridae (do tej samej rodziny wirusów należy m.in. wirus odry, RSV czy świnki). Wywołuje infekcje dróg oddechowych. Został po raz pierwszy zidentyfikowany w 2001 roku, choć badania wskazują, że krąży w populacji ludzkiej od wielu dekad. Przenosi się drogą kropelkową, co oznacza, że można się nim zarazić przez kichanie, kaszel, kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami (np. telefony, klamki, klawiatury, zabawki), bezpośredni kontakt, taki jak podanie ręki czy przytulanie.

Media: Infekcje spowodowane HMPV w Ukrainie, Portugalii i Niemczech

Od kilku dni w polskich mediach coraz więcej jest informacji dotyczących nowych przypadków infekcji, których przyczyną jest wirus HMPV. Portal Interia, powołując się na Głównego Lekarza Sanitarnego w Kijowie, podał, że u naszych sąsiadów zanotowano 14 przypadków. „Obecność wirusa z Chin potwierdza także niemiecki Instytut Roberta Kocha. Jak przekazano w ostatnim tygodniu potwierdzono 11 przypadków HMPV. Eksperci nie ujawnili jednak, w jakich miastach je odnotowano. Stwierdzono jedynie, że chorują głównie dzieci i młodzież w wieku do 14 lat” – informuje Interia. Według portalu zachorowania spowodowane HMPV oficjalnie potwierdzono także w Portugalii.

Do informacji o kolejnych przypadkach zachorowań odniosła się rzeczniczka Komisji Europejskiej Eva Hrnczirzova. W trakcie konferencji w Brukseli stwierdziła, że obecnie nie ma konieczności przygotowywania się na nową pandemię. „Oczywiście jesteśmy świadomi doniesień medialnych i sytuacji w Chinach. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) bardzo uważnie monitoruje sytuację” – powiedziała.

WHO: Większość zakażonych ma łagodne objawy i wraca do zdrowia po kilku dniach

Do doniesień ws. zachorowań spowodowanych wirusem HMPV odniosła się również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W komunikacie z 7 stycznia br. czytamy: „Ostatnio istnieje zainteresowanie przypadkami HMPV w Chinach, w tym sugestiami dotyczącymi obłożenia szpitali. HMPV jest powszechnym wirusem oddechowym, który występuje w wielu krajach od zimy do wiosny, chociaż nie wszystkie kraje rutynowo testują i publikują dane na temat trendów w HMPV. Podczas gdy niektóre przypadki mogą wymagać hospitalizacji (…), większość osób zakażonych HMPV ma łagodne objawy ze strony górnych dróg oddechowych podobne do przeziębienia i wraca do zdrowia po kilku dniach” – czytamy.