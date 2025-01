Czym jest HMPV? W Chinach liczba zakażonych wirusem rośnie

Od kiedy w 2020 roku wybuchła pandemia, której źródło określono jako Chiny, świat z niepokojem patrzy na każde doniesienia o wirusach pojawiających się w tym kraju. Ostatnio odnotowano znaczny przyrost zachorowań na ludzki metapneumowirus (HMPV) – głównie wśród dzieci. Po sieci krążą nagrania przedstawiające ludzi w przepełnionych szpitalach, przypominające te sprzed lat. Jak jednak uspokaja rzeczniczka chińskiego ministerstwa zdrowia Mao Ning, cytowana przez The Independent, takie infekcje mają tendencję do tego, by nasilać się zimą, a ponadto wydaje się, że choroba jest mniej poważna i rozprzestrzenia się na mniejszą skalę, niż miało to miejsce w roku ubiegłym. Jak objawia się wirus HMPV?

Czym jest wirus HMPV?

HMPV to ludzki metapneumowirus, którego objawy są podobne do przeziębienia lub grypy. Wirus ten, należący do tej samej rodziny co RSV, wywołuje infekcje górnych dróg oddechowych. Odkryty został ponad 20 lat temu, a dokładnie w 2001 roku, przez holenderskich naukowców. Badania wskazały jednak, że musi on krążyć co najmniej od 60 lat.

Objawami HMPV są najczęściej: