Wzrost zakażeń wirusem HIV w Małopolsce. Niemal trzykrotny w pięć lat

- hMPV to nie jest wirus o wysokiej zjadliwości. Nic nie wskazuje na to, by mógł wywołać nową pandemię, a już na pewno pandemię na miarę SARS-CoV-2 – mówi prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych PIM MSWiA w Warszawie.