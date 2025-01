Przyszłość finansów publicznych rysuje się w ciemnych barwach

– Zakładam, że i w 2024, i w 2025 r. deficyt finansów publicznych wyniesie ok. 6 proc. PKB, a zatem będzie wyższy od założeń rządowych – mówi nam Marcin Luziński, ekonomista Santander Bank Polski.

Na co rząd wydaje najwięcej

Luziński tłumaczy, że jego zdaniem rząd przyjął zbyt optymistyczne założenia dotyczące zwłaszcza wzrostu PKB, jak i inflacji CPI, a także prognoz wzrostu wpływów podatkowych, w tym VAT. – Ewentualne spowolnienie gospodarcze wpłynęłoby na jeszcze mocniejszy wzrost deficytu. A nie można też wykluczyć, że pojawią się dodatkowe prezenty dla wyborców w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi – dodaje Luziński.

Ekonomiści PKO BP prognozują, że deficyt sektora w 2024 r. wyniesie 6,1 proc. PKB, a w tym roku uda się go „zbić” do 5,7 proc. PKB, co byłoby ambitniejszym planem niż ten założony przez rząd.

– Największym wyzwaniem dla realizacji planów Ministerstwa Finansów są założenia dotyczące wzrostu PKB i inflacji, które wydają się zbyt optymistyczne – zauważa Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. – Dodatkowo, znaczącym ryzykiem jest też poziom stóp procentowych. Jeśli w 2025 r. nie dojdzie do ich obniżek stóp procentowych, koszty obsługi długu będą rosnąć szybciej niż gospodarka, co prowadzi do tzw. efektu kuli śnieżnej – konieczności zaciągania nowego długu, by obsłużyć już istniejący – ostrzega ekonomista.

Bujak zaznacza, że zachowanie dyscypliny fiskalnej w 2025 r. będzie więc kluczowe, ale zarazem trudne do osiągnięcia, choć pewnego wsparcia minister finansów może się spodziewać ze strony wydatkowej budżetu. Niższa może być przykładowo realizacja projektów obronnych, a pozytywny wpływ na ograniczenie wydatków będą mieć wolniejszy też wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym (o ok. 5 proc. wobec 20 proc. w 2024 r.), skromniejsza indeksacja świadczeń społecznych oraz dalsze wygaszanie tarcz antyinflacyjnych.

Deficyt 2,9 proc. PKB?

Jeśli chodzi kondycję finansów publicznych w kolejnych latach, to nastroje wydają się dużo bardziej minorowe. Resort finansów chce zredukować deficyt do 2,9 proc. PKB w 2028 r., przy długu na poziomie nieco powyżej 61 proc. PKB. Tymczasem Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił ostatnio prognozy, z których wynika, że nawet w 2029 r. deficyt wciąż będzie wynosił 3,5 proc. PKB, a zadłużenie państwa przekroczy 63 proc. PKB.