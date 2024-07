Planowany wzrost akcyzy na papierosy o dodatkowe 25 proc. zwiększy wpływy do budżetu państwa o 4-5 mld zł rocznie - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Plany Ministerstwa Finansów dotyczą wzrostu akcyzy na papierosy w porównaniu do tzw. mapy drogowej na lata do 2027.