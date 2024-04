Czytaj więcej Biznes Ukraińcy coraz chętniej zakładają firmy w Polsce Liczba jednoosobowych działalności zarejestrowanych u nas przez obywateli Ukrainy była w 2023 r. o ponad dwie trzecie wyższa niż rok wcześniej. Co dziesiąta zakładana firma była firmą ukraińską.

Przybywa ukraińskich firm

Do tego wzrostu PKB będą się też przyczyniać ukraińskie firmy. Z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego opracowanej na podstawie danych CEIDG wynika, że od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r. działalność gospodarczą w Polsce rozpoczęło ponad 44,5 tys. ukraińskich firm. Prawie trzy czwarte działalności zarejestrowanych w Polsce przez cudzoziemców prowadzili w minionym roku Ukraińcy. Większość z nich to młode biznesu założone w ubiegłym roku, gdy w Polsce powstało ok. 28,6 tys. ukraińskich aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) a niemal co dziesiąta nowa firma nad Wisłą była zakładana przez obywatela Ukrainy (9,4 proc.). Najwięcej, bo 45 proc. zagranicznych JDG było związanych z branżą ICT.