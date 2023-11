Kotecki: Polska z drugim najwyższym deficytem w UE. Będzie reakcja KE

Kotecki uważa, że KE może nałożyć na Polskę procedurę nadmiernego deficytu i dać na przykład cztery lata na dostosowanie się do deficytu nie przekraczającego 3 proc. PKB. – To wtedy nie jest bolesne, choć dyscyplinuje i zacieśnia politykę fiskalną, co jest bardzo ważne z punktu widzenia polityki monetarnej – wskazał.