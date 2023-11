Morawiecki: Zostawiamy finanse publiczne w bardzo dobrym stanie

Ekonomiści apelują: Polska ma rekordowy deficyt budżetowy

Szef rządu skrytykował przy tym członka RPP Ludwika Koteckiego, który zaapelował, że Polska ma rekordowy deficyt budżetowy i rekordowe potrzeby pożyczkowe, co będzie dużym wyzwaniem dla nowego ministra finansów.

– Ludwik Kotecki zna się na rynkach finansowych i wie, że Komisja Europejska analizuje każdą złotówkę, że przed rynkami finansowymi nie da się niczego ukryć. Ale w tej sprawie posłużył się wartościami nominalnymi. To demagogia. Tylko wartości procentowe, a nie nominalne oddają rzeczywisty stan finansów publicznych. U nas dług publiczny w odniesieniu do PKB zmalał – twierdzi Morawiecki.

– Prawda jest taka, że zostawiamy finanse publiczne w bardzo dobrym stanie. KE i rynki finansowe widzą tę rzeczywistość: każdy, kto się choć trochę interesuje, to wie, że nie da się ukryć choćby złotówki długu – zaznaczył.

Morawiecki: Zmiany w spółkach Skarbu Państwa będą niesprawiedliwe

Premier przyznał, że jeśli opozycja utworzy koalicję rządzącą, to spółki Skarbu Państwa może czekać tsunami.

– O ile opozycja się dogada, to spodziewam się daleko idących zmian, choć jestem przekonany, że w wielu przypadkach będą to zmiany niesprawiedliwe, bo wiele osób prowadziło działania bardzo pozytywnie. Ale to inna część polityki, polityka personalna w odniesieniu do spółek Skarbu Państwa, nie pierwszorzędna dzisiaj na pewno – zaznaczył.