Projekt budżetu na 2024 rok: rząd liczy na podatkowe żniwa

Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych zwraca uwagę na Twitterze, że wbrew optymistycznej narracji premiera Mateusza Morawieckiego #BezpiecznyBudżet, z dochodami z VAT jest bardzo źle.

Wystrzał wpływów z tego podatku w 2024 r. może być przede wszystkim efektem niskiej bazy z 2023 r. Pierwotnie rząd szacował, że dochody w 2023 r. wniosą 286 mld zł, wedle nowelizacji budżetu miało to być 273 mld zł, a wedle obecnie przedstawianego przewidywanego wykonania – ma to być już tylko 260 mld zł.

W tym roku zaś – jak podkreśla Dudek – relatywnie niskie wpływy z VAT (o 12,7 proc., czyli ok. 30 mld zł wyższe niż w 2022 r.) odzwierciedlać mają recesję w gospodarce i konsumpcji prywatnej.

Odbicie w PIT

W projekcie budżetu na 2024 r. założony jest także bardzo wysoki wzrost dochodów z podatku PIT – do 108,8 mld zł, czyli o 19,2 mld zł (21,4 proc.) więcej w porównaniu z 2023 r.

Tu także można mówić o efekcie niskiej bazy, na co zwrócono uwagę w uzasadnieniu do ustawy. W ostatnich latach wpływy z PIT do budżetu mocno rozchwiały i obniżyły kolejne reformy podatkowe (Polskiego Ładu, czy obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc.), co w 2023 r. skutkowało m.in. ogromnymi zwrotami z PIT dla podatników. W 2024 r., i kolejnych latach, już tych negatywnych dla budżetu efektów ma nie być.

Wpływy z CIT mają wzrosnąć w 2024 r. o 5,3 mld zł (7,2 proc.) do 78,2 mld zł. Resort finansów zaznacza w uzasadnieniu, że wpływ na to będą miały z jednej strony różnego rodzaju ulgi i preferencje dla przedsiębiorstw, z drugiej strony – np. nowy podatek od pustostanów.