Większość kontraktów drogowych zakończy się stratami wykonawców

Kontrakty drogowe podpisane lub ofertowane przed inwazją Rosji na Ukrainę przyniosą wykonawcom duże straty – ostrzegają organizacje branży budowlanej. Domagają się zwiększenia waloryzacji tych umów do poziomu 21 proc. Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD) wysłały w tej sprawie wniosek do resortu infrastruktury.

Obie organizacje dokonały analizy blisko trzech czwartych kontraktów sprzed 24 lutego 2022 r. Okazało się, że 33 na 65 analizowanych umów realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) dziś przekracza 15-proc. limit waloryzacji, która na tych kontraktach, by zrekompensować straty, już teraz powinna sięgnąć 19,15 proc. Oznacza to, że obecny mechanizm waloryzacyjny nie rekompensuje realnych kosztów wykonawców. Ceny materiałów, koszty robocizny oraz usług podwykonawczych w ostatnich latach znacząco wzrosły, co powoduje zagrożenie dla realizacji inwestycji na czas i w zakładanym budżecie – wynika z analizy.

Jako bazę do wyliczeń przyjęto mechanizm waloryzacji określony w kontraktach z GDDKiA, dane GUS, wartości kontraktów, ich zaawansowanie i okres trwania, kontraktowy moment zakończenia i potencjalne zwyżki cen. – Na tej podstawie stwierdzamy, że obecny limit waloryzacji jest niewystarczający i nie odpowiada realnym zmianom kosztów w branży budowlanej – stwierdzają PZPB i OIGD.

Sytuacja jeszcze się pogorszy. Z prognoz wynika, że 60 na 65 kontraktów z RPBDK przekroczy limit 15 proc. na zakończenie kontraktu ze średnim poziomem wartości potrzebnej waloryzacji około 20,8 proc. (skrajne wartości dochodzą do 26 proc.).