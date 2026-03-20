Majątek Chameneich w Londynie i globalne nieruchomości

O tym, że rodzina irańskiego najwyższego przywódcy posiada luksusowe nieruchomości w Londynie, donosiła m.in. agencja Bloomberga. Z jej dochodzenia wynikało, że do Modżtaby Chameneiego należą m.in. dwa mieszkania w dzielnicy Kensington na zachodzie Londynu. Ich szacunkowa wartość przekracza 50 milionów funtów. Apartamenty położone są na szóstym i siódmym piętrze i są wyposażone w pomieszczenia dla służby na parterze. Mieszkania te znajdują się tuż przy ambasadzie Izraela oraz Kensington Palace, oficjalnej rezydencji księcia i księżnej Walii. Chamenei posiada te apartamenty od 2014 r. Należy do niego też 11 nieruchomości w Hampstead na północy Londynu, nabytych za pośrednictwem podstawionego człowieka i spółki-wydmuszki zarejestrowanej w raju podatkowym na Wyspie Man. Te rezydencje położone są przy Bishops Avenue, zwanej „Aleją miliarderów”. Większość z nich sprawia wrażenie niezamieszkanych, a niektóre wręcz niszczeją, ale i tak stanowią one dużą inwestycję.

Według agencji Bloomberga, Modżtaba Chamenei posiada na całym świecie nieruchomości warte co najmniej kilkaset milionów funtów. Ma m.in. willę w Dubaju, mieszkania w Paryżu, udziały w dwóch hotelach w Niemczech i ośrodek golfowy na Majorce. Część z nieruchomości, które udało się zidentyfikować została kupiona w zeszłej dekadzie przez firmę Birch Ventures Limited, kontrolowaną przez irańskiego oligarchę Alego Ansariego, który uchodzi za bliskiego przyjaciela rodziny Chameneich. Ansari został objęty brytyjskimi sankcjami, więc na nieruchomości kupione przez niego dla Modżtaby nałożono zabezpieczenie sądowe (nie może więc ich obecnie sprzedać).

Dochodzenie izraelskiego portalu Shomrin odkryło ciekawy wątek interesów nieruchomościowych Ansariego. Okazało się bowiem, że spółka Birch Ventures Limited dostała przed transakcją zakupu nieruchomości w Londynie pożyczkę wynoszącą 36 mln funtów. Pożyczki tej udzieliła (przez pośrednika w postaci funduszu LJ Partnership) firma Topland Jupiter Limited, będąca częścią konglomeratu inwestycyjnego Topland Group, należącego do urodzonych w Izraelu braci Sola i Eddy’ego Zakayów. Ludzie zarządzający pieniędzmi przywódców dyktatury ostro skonfliktowanej z Izraelem prowadzili więc interesy z Izraelczykami.

Fortuna Chameneich i fundacja Setad – jak działa system majątkowy reżimu

Sadeq Mahsouli, były irański minister spraw wewnętrznych (zaliczany do grona „opozycji wewnątrz reżimu”), stwierdził kiedyś, że ówczesny najwyższy przywódca Ali Chamenei potępia luksusowe pałace, ale nie potępia mieszkania w takich pałacach.

Plotki o bogactwie rodziny najwyższego przywódcy krążyły więc od lat. Jako pierwsza spróbowała oszacować jego majątek agencja Reutera. Wyceniła go na aż 95 mld dol., z czego 52 mld dol. miało być ulokowane w nieruchomościach, a 43 mld dol. w udziałach spółek. Gdyby wartość majątku Chameneich utrzymała się na tym poziomie przez 13 lat, to dawałoby im to 18 miejsce w rankingu miliarderów Bloomberga – pomiędzy Billem Gatesem i Mukeshem Ambanim. Prawdopodobnie jednak powiększyła się ona w tym czasie.