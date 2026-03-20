11 min. 6 sek.

Wojna w Zatoce eskaluje, kredyty mieszkaniowe drożeją, Orban i pomoc dla Ukrainy

Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje, USA szykują setki miliardów na wojnę z Iranem. W Polsce rosną koszty kredytów hipotecznych, a Viktor Orban blokuje wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem Seul rozważa powrót do rosyjskiej ropy.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

USA szykują miliardy na wojnę z Iranem

Konflikt na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Iran przeprowadził zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną w regionie Zatoki Perskiej, uderzając m.in. w terminal LNG w Katarze oraz rafinerie w ZEA i Arabii Saudyjskiej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź, a administracja w Waszyngtonie przygotowuje wniosek do Kongresu o ponad 200 mld dol. na finansowanie wojny z Iranem. To sygnał, że konflikt może potrwać znacznie dłużej, niż wcześniej zakładano.

Kredyty mieszkaniowe w górę przez napięcia geopolityczne

Wojna na Bliskim Wschodzie wpływa także na polskich kredytobiorców. Jak wynika z analiz, banki takie jak PKO BP, mBank, ING czy Alior podnoszą stawki kredytów hipotecznych. Eksperci wskazują, że rosnące ryzyko inflacji ogranicza szanse na obniżki stóp procentowych. W efekcie osoby planujące zakup mieszkania stają przed trudnym wyborem: brać kredyt teraz czy czekać na poprawę sytuacji.