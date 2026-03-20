11 min. 6 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Konflikt na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Iran przeprowadził zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną w regionie Zatoki Perskiej, uderzając m.in. w terminal LNG w Katarze oraz rafinerie w ZEA i Arabii Saudyjskiej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź, a administracja w Waszyngtonie przygotowuje wniosek do Kongresu o ponad 200 mld dol. na finansowanie wojny z Iranem. To sygnał, że konflikt może potrwać znacznie dłużej, niż wcześniej zakładano.
Departament Obrony stara się o 200 miliardów dolarów dodatkowych funduszy na prowadzenie wojny z Iranem - podaje AP, powołując się na wysokiego ran...
Wojna na Bliskim Wschodzie wpływa także na polskich kredytobiorców. Jak wynika z analiz, banki takie jak PKO BP, mBank, ING czy Alior podnoszą stawki kredytów hipotecznych. Eksperci wskazują, że rosnące ryzyko inflacji ogranicza szanse na obniżki stóp procentowych. W efekcie osoby planujące zakup mieszkania stają przed trudnym wyborem: brać kredyt teraz czy czekać na poprawę sytuacji.
Wojna na Bliskim Wschodzie odbijają się na portfelach Polaków. W ciągu kilkunastu dni oprocentowanie kredytów hipotecznych ze stałą stopą w ofercie...
Korea Południowa analizuje możliwość wznowienia importu ropy naftowej z Rosji. Decyzja oznaczałaby złagodzenie sankcji nałożonych po 2022 r. Rosnące ceny surowców energetycznych sprawiają, że coraz więcej krajów może rozważać podobny krok. To potencjalnie wzmacnia pozycję Rosji na globalnym rynku energii.
Stany Zjednoczone na 30 dni zawiesiły sankcje nałożone na rosyjską ropę i pozwoliły na jej zakup. Dotyczy to jedynie ropy, która znajduje się już n...
Premier Węgier Viktor Orban ponownie sprzeciwił się unijnemu wsparciu finansowemu dla Ukrainy. Uzależnia zmianę stanowiska od wznowienia dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Brak porozumienia w tej sprawie komplikuje sytuację Kijowa i pokazuje rosnące napięcia wewnątrz Unii Europejskiej.
Węgry i Słowacja nadal blokują wszelkie działania w sprawie pożyczki dla Ukrainy do czasu rozwiązania kwestii rurociągu Przyjaźń - takie są wnioski...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
