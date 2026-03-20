11 min. 6 sek.

Wojna w Zatoce eskaluje, kredyty mieszkaniowe drożeją, Orban i pomoc dla Ukrainy

Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje, USA szykują setki miliardów na wojnę z Iranem. W Polsce rosną koszty kredytów hipotecznych, a Viktor Orban blokuje wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem Seul rozważa powrót do rosyjskiej ropy.

Publikacja: 20.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

USA szykują miliardy na wojnę z Iranem

Konflikt na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Iran przeprowadził zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną w regionie Zatoki Perskiej, uderzając m.in. w terminal LNG w Katarze oraz rafinerie w ZEA i Arabii Saudyjskiej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź, a administracja w Waszyngtonie przygotowuje wniosek do Kongresu o ponad 200 mld dol. na finansowanie wojny z Iranem. To sygnał, że konflikt może potrwać znacznie dłużej, niż wcześniej zakładano.

Kredyty mieszkaniowe w górę przez napięcia geopolityczne

Wojna na Bliskim Wschodzie wpływa także na polskich kredytobiorców. Jak wynika z analiz, banki takie jak PKO BP, mBank, ING czy Alior podnoszą stawki kredytów hipotecznych. Eksperci wskazują, że rosnące ryzyko inflacji ogranicza szanse na obniżki stóp procentowych. W efekcie osoby planujące zakup mieszkania stają przed trudnym wyborem: brać kredyt teraz czy czekać na poprawę sytuacji.

Seul rozważa powrót do rosyjskiej ropy

Korea Południowa analizuje możliwość wznowienia importu ropy naftowej z Rosji. Decyzja oznaczałaby złagodzenie sankcji nałożonych po 2022 r. Rosnące ceny surowców energetycznych sprawiają, że coraz więcej krajów może rozważać podobny krok. To potencjalnie wzmacnia pozycję Rosji na globalnym rynku energii.

Orban blokuje wsparcie finansowe dla Ukrainy

Premier Węgier Viktor Orban ponownie sprzeciwił się unijnemu wsparciu finansowemu dla Ukrainy. Uzależnia zmianę stanowiska od wznowienia dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Brak porozumienia w tej sprawie komplikuje sytuację Kijowa i pokazuje rosnące napięcia wewnątrz Unii Europejskiej.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

