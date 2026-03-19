Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są aktualne rozmiary cyberataków na sektor ochrony zdrowia?

Dlaczego placówki medyczne stały się szczególnie atrakcyjnym celem dla hakerów?

Jakie metody wykorzystują cyberprzestępcy i jakie typy ataków dominnują?

Czy placówki medyczne są gotowe do odpierania cyberzagrożeń?

Cyberataki na sektor ochrony zdrowia osiągają dziś skalę bezprecedensową, a najnowsze dane Check Point nie pozostawiają złudzeń – szpitale i placówki medyczne stały się jednym z najbardziej narażonych i jednocześnie najbardziej opłacalnych celów dla cyberprzestępców. To efekt tego, że dysponują wieloma danymi wrażliwymi, a przy tym są stosunkowo słabo zabezpieczone. Potwierdzają to ostatnie incydenty w Szczecinie i Warszawie.

„Stabilność systemowa” zagrożona

Oba przypadki nie są pierwszymi i zapewne też nie ostatnimi przykładami uderzeń w sektor zdrowia. Analitycy Check Point tłumaczą, że tworzy to obraz systemowego zagrożenia, które może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo pacjentów. Z danych firmy specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie wynika, że to nie tylko polska przypadłość – globalnie sektor medyczny jest obecnie atakowany średnio ponad 2 tys. razy tygodniowo. Co więcej, liczba takich zdarzeń narasta – szacuje się, iż w ostatnim roku ponad 80 proc. placówek medycznych doświadczyło co najmniej jednego incydentu. Z „EC Annual Report NIS Directive Incidents” wynika, że sektor ten jest najbardziej atakowanym w Unii Europejskiej i doświadcza blisko 300 poważnych incydentów rocznie. I trzeba jasno wskazać, nie chodzi o próby włamania do systemu, ale o zdarzenia, których skutki mają znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz rzutują na „stabilność systemową”.

Polska znajduje się w szczególnie trudnym położeniu. W 2024 r. zanotowano nad Wisłą ponad 630 ataków na instytucje medyczne, gdy tylko od stycznia do sierpnia ub. r. – niemal 950. Eksperci są zgodni: jeśli tempo z 2025 r. utrzyma się lub wzrośnie, w br. może dojść w skali roku nawet do 2000 incydentów.