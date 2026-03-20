Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki finansowe osiągnął CD Projekt w 2025 roku i jaki miały one wpływ na rynek?

Nad jakimi kluczowymi projektami deweloperskimi aktualnie pracuje studio?

Jakie czynniki przyczyniły się do wzrostu przychodów w minionym roku?

Jaki jest poziom inwestycji w przyszłe produkcje oraz jak rozkłada się zaangażowanie zespołów deweloperskich?

Jakie długoterminowe cele finansowe stawia sobie spółka i jaki jest postęp w ich realizacji?

Jakie wskaźniki rentowności osiągnęła spółka w 2025 roku?

Największe polskie studio miło zaskoczyło. Wyniki za IV kwartał są znacząco lepsze niż oczekiwali analitycy. W efekcie w całym 2025 r. producent gier wypracował 867 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 595 mln zł. 2025 r. był drugim z najlepszych w historii grupy pod względem osiągniętego zysku netto.

Rynek pozytywnie zareagował na opublikowane wyniki. Kurs akcji po rozpoczęciu piątkowej sesji rośnie o 7 proc. do 251 zł.

W 2025 r. grupa zainwestowała w przyszłe produkcje ponad 513 mln zł, najwięcej w rozwój „Wiedźmina 4” i „Cyberpunka 2”. Przychody wzrosły o 9 proc. Głównym motorem biznesu jest wysoka sprzedaż gry „Cyberpunk 2077”, wraz z dodatkiem „Widmo Wolności”, oraz sprzedaż „Wiedźmina 3: Dziki Gon”. Na osiągnięty poziom przychodów zauważalny wpływ miało również udostępnienie „Cyberpunka” w ramach usługi subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium oraz premiera gry w wersji na nową platformę – Nintendo Switch 2.

– Nasze gry to prawdziwe long-sellery, co udowadniają liczby. Do tej pory sprzedaliśmy ponad 85 mln kopii gier z trylogii wiedźmińskiej, 35 mln kopii Cyberpunka 2077 i 10 mln Widma Wolności – powiedział Michał Nowakowski, współzarządzający CD Projektem.