Konsorcjum z udziałem funduszy zarządzanych przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments i PPF Group zawarło porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za akcję – informuje InPost w komunikacie. Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji InPostu „tak szybko, jak to możliwe”, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Transakcja powinna być sfinalizowana w drugiej połowie 2026 r.
„Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPostu” – napisano w komunikacie.
„Konsorcjum Inwestorów wesprze dalszy rozwój InPost Group! Transakcja pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju InPost, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi zrzeszonymi w Konsorcjum, którzy doskonale znają naszą działalność oraz specyfikę branży i którzy mają horyzont inwestycyjny pozwalający na budowanie wartości w długim okresie, zapewni nam dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych” – napisał prezes InPostu Rafał Brzoska na X.
Kwota 15,6 euro za akcję oznacza, że InPost został wyceniony na 7,8 mld euro, czyli 32,9 mld zł. Cena stanowi premię ok. 50 proc. wobec kursu z początku stycznia.
W skład grupy kupującej InPost wchodzą:
Celem transakcji jest zdjęcie InPostu z giełdy w Amsterdamie. Rafał Brzoska, założyciel, pozostaje na stanowisku prezesa i zachowuje znaczący pakiet akcji (przez A&R Investments). Spółka ma zachować niezależność operacyjną, a jej siedziba i kluczowa kadra pozostają w Polsce.
FedEx wchodzi jako inwestor strategiczny, co prawdopodobnie otworzy InPostowi drogę do jeszcze szybszej ekspansji międzynarodowej przy wykorzystaniu logistyki Amerykanów.
Wezwanie na akcje InPost ma zostać ogłoszone formalnie w najbliższym czasie, gdyż transakcja wymaga zgód urzędów antymonopolowych. Przewidywane zamknięcie transakcji to druga połowa 2026 roku.
Już w styczniu Bloomberg pisał, że za próbą przejęcia InPost stoi Brzoska. Tłumaczono, że Jeżeli Brzoska usunie InPost z amsterdamskiej giełdy, będzie mógł szybciej rozwijać spółkę, nie patrząc na bieżące oceny akcjonariuszy. Już wtedy grupa inwestorów kontrolowała 47,7 procent udziałów w firmie.
