Konsorcjum z udziałem funduszy zarządzanych przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments i PPF Group zawarło porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za akcję – informuje InPost w komunikacie. Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji InPostu „tak szybko, jak to możliwe”, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Transakcja powinna być sfinalizowana w drugiej połowie 2026 r.

„Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPostu” – napisano w komunikacie.

„Konsorcjum Inwestorów wesprze dalszy rozwój InPost Group! Transakcja pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju InPost, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi zrzeszonymi w Konsorcjum, którzy doskonale znają naszą działalność oraz specyfikę branży i którzy mają horyzont inwestycyjny pozwalający na budowanie wartości w długim okresie, zapewni nam dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych” – napisał prezes InPostu Rafał Brzoska na X.

InPost sprzedany. Amerykański gigant wśród akcjonariuszy

Kwota 15,6 euro za akcję oznacza, że InPost został wyceniony na 7,8 mld euro, czyli 32,9 mld zł. Cena stanowi premię ok. 50 proc. wobec kursu z początku stycznia.