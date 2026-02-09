Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

InPost sprzedany. Rafał Brzoska zostaje, FedEx inwestorem strategicznym

Konsorcjum składające się z czterech podmiotów chce kupić 100 proc. akcji spółki. Celem transakcji jest zdjęcie InPostu z giełdy w Amsterdamie.

Publikacja: 09.02.2026 08:42

InPost sprzedany. Rafał Brzoska zostaje, FedEx inwestorem strategicznym

Foto: Marcin Obara/PAP

gba

Konsorcjum z udziałem funduszy zarządzanych przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments i PPF Group zawarło porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za akcję – informuje InPost w komunikacie. Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji InPostu „tak szybko, jak to możliwe”, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Transakcja powinna być sfinalizowana w drugiej połowie 2026 r.

„Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPostu” – napisano w komunikacie.

„Konsorcjum Inwestorów wesprze dalszy rozwój InPost Group! Transakcja pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju InPost, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi zrzeszonymi w Konsorcjum, którzy doskonale znają naszą działalność oraz specyfikę branży i którzy mają horyzont inwestycyjny pozwalający na budowanie wartości w długim okresie, zapewni nam dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych” – napisał prezes InPostu Rafał Brzoska na X.

InPost sprzedany. Amerykański gigant wśród akcjonariuszy

Kwota 15,6 euro za akcję oznacza, że InPost został wyceniony na 7,8 mld euro, czyli 32,9 mld zł. Cena stanowi premię ok. 50 proc. wobec kursu z początku stycznia.

Reklama
Reklama

W skład grupy kupującej InPost wchodzą:

  • FedEx (amerykański gigant kurierski) – obejmie 37 proc. udziałów InPost
  • Advent International (fundusz private equity) – obejmie 37 proc. udziałów InPost
  • A&R Investments (wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski) – obejmie 16 proc. udziałów InPost
  • PPF Group (czeski holding, dotychczasowy duży akcjonariusz) – obejmie 10 proc. udziałów InPost

Czytaj więcej

Świetne rezultaty InPost w Polsce i za granicą
Firmy
Świetne rezultaty InPost w Polsce i za granicą

Co przejęcie oznacza dla InPost?

Celem transakcji jest zdjęcie InPostu z giełdy w Amsterdamie. Rafał Brzoska, założyciel, pozostaje na stanowisku prezesa i zachowuje znaczący pakiet akcji (przez A&R Investments). Spółka ma zachować niezależność operacyjną, a jej siedziba i kluczowa kadra pozostają w Polsce.

FedEx wchodzi jako inwestor strategiczny, co prawdopodobnie otworzy InPostowi drogę do jeszcze szybszej ekspansji międzynarodowej przy wykorzystaniu logistyki Amerykanów.

Wezwanie na akcje InPost ma zostać ogłoszone formalnie w najbliższym czasie, gdyż transakcja wymaga zgód urzędów antymonopolowych. Przewidywane zamknięcie transakcji to druga połowa 2026 roku.

Reklama
Reklama

Już w styczniu Bloomberg pisał, że za próbą przejęcia InPost stoi Brzoska. Tłumaczono, że Jeżeli Brzoska usunie InPost z amsterdamskiej giełdy, będzie mógł szybciej rozwijać spółkę, nie patrząc na bieżące oceny akcjonariuszy. Już wtedy grupa inwestorów kontrolowała 47,7 procent udziałów w firmie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy InPost
InPost w rękach giganta, opuści giełdę. FedEx i Brzoska chcą podbić globalny rynek
Biznes
InPost w rękach giganta, opuści giełdę. FedEx i Brzoska chcą podbić globalny rynek
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Odpolitycznienie państwowych spółek, miliardy z SAFE i wzrosty Orlenu
Brytyjski premier Keir Starmer odwiedził ostatnio Pekin i zachwalał znaczenie relacji z Chinami dla
Biznes
Kanada i Wielka Brytania kuszą Chiny. Waszyngton grozi konsekwencjami
Stéphane Séjourné, komisarz UE ds. przemysłu
Biznes
Made in Europe. Unijny sposób na protekcjonizm USA i Chin
Jeff Bezos, założycielof Amazon.com
Biznes
Reforma Trumpa pomaga Amazonowi. Podatki spadły do 1,2 mld
Konfiskaty samochodów Rosjan na granicach UE legalne – orzeczenie sądu
Biznes
Konfiskaty aut Rosjanom zgodne z prawem Unii Europejskiej
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama