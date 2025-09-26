Z tego artykułu się dowiesz: Jakie rozstrzygnięcie zapadło w sporze między Polskim Funduszem Rozwoju a spółką Arlen?

Dlaczego orzeczenie sądu może być ważne dla innych firm?

Jakie argumenty przedstawia PFR w sprawie zwrotu subwencji?

Na czym polegała rola CBA?

Ta sprawa może być ważna dla tysięcy innych firm, w tym także dla giełdowych spółek. W czwartek 25 września Sąd Okręgowy w Warszawie w sporze o zwrot subwencji przyznanej w czasie pandemii COVID-19 między państwowym Polskim Funduszem Rozwoju a spółką Arlen opowiedział się po stronie przedsiębiorcy. Oddalił w całości powództwo funduszu.

Na razie nie wiemy, jak sąd uzasadnił swój wyrok. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że zapewne nie jest to koniec tej konkretnej sprawy. Wyrok jest bowiem nieprawomocny.

Przypomnijmy, że PFR domaga się od Arlenu, warszawskiej grupy zajmującej się produkcją tkanin specjalistycznych oraz odzieży i wyposażenia dla służb mundurowych, w tym armii, zwrotu subwencji przyznanej w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm.

Subwencje udzielane były po to, aby firmy nie musiały zwalniać pracowników w czasie, gdy z powodu pandemii stanęła gospodarka w kraju.