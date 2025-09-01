Aktualizacja: 01.09.2025 16:05 Publikacja: 01.09.2025 13:06
Billboard Powerball nad autostradą w San Diego, reklamujący jackpota o wartości prawie 1 miliarda dolarów
Foto: REUTERS/Mike Blake
Jeśli w poniedziałek padnie zwycięski kupon, gracz będzie mógł wybrać pomiędzy wypłatą 1,1 miliarda dolarów w formie renty wypłacanej raz do roku przez 30 lat lub jednorazową wypłatą w wysokości prawie pół miliarda dolarów, w obu przypadkach przed opodatkowaniem – informuje CNN.
Jackpot Powerball wzrósł do szacowanych 1,1 miliarda dolarów po tym, jak w sobotnim losowaniu żaden kupon nie trafił wszystkich sześciu wylosowanych liczb – poinformowało Multi-State Lottery Association.
Poniedziałkowy jackpot z okazji amerykańskiego Dnia Pracy (Labor Day) będzie piątą co do wielkości wygraną w historii tej gry – przypomina organizacja.
W sobotę wylosowano białe kule z numerami: 3, 18, 22, 27, 33 oraz czerwoną kulę Powerball z numerem 17. Mnożnik Power Play wynosił 3.
Szanse na trafienie głównej wygranej to 1 do 292,2 miliona – podało Multi-State Lottery Association.
– Ameryka czekała cały rok na możliwość gry o jackpot wart miliard dolarów – powiedział CNN Matt Strawn, przewodniczący Powerball Product Group i dyrektor generalny loterii Iowa Lottery.
W przypadku renty zwycięzca otrzyma pieniądze w ciągu 30 lat: pierwszą wypłatę od razu, a następnie 29 corocznych przelewów zwiększających się o 5 procent rok do roku. Jeśli wybierze jednorazową wypłatę, otrzyma 498,4 miliona dolarów – podało Multi-State Lottery Association, organizujące grę.
Poniedziałkowe losowanie będzie już 40. z kolei od czasu, gdy ostatni jackpot padł 31 maja tego roku w Kalifornii.
Najwyższa wygrana w historii Powerball wyniosła 2,04 miliarda dolarów i padła 7 listopada 2022 roku w Kalifornii.
Najdłuższa seria losowań Powerball bez zwycięzcy to 42 kolejne losowania – ustanowiona w kwietniu 2024 roku.
Kupony Powerball kosztują 2 dolary i są sprzedawane w 45 stanach USA, a także w Waszyngtonie (DC), Portoryko i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.
