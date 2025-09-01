Rzeczpospolita
Amerykanie grają o miliard dolarów. Powerball z pulą 1,1 mld

Główna wygrana w loterii Powerball wzrosła do 1,1 miliarda dolarów po tym, jak w sobotnim losowaniu nie padła główna wygrana. Kolejne losowanie już dziś.

Publikacja: 01.09.2025 13:06

Billboard Powerball nad autostradą w San Diego, reklamujący jackpota o wartości prawie 1 miliarda do

Billboard Powerball nad autostradą w San Diego, reklamujący jackpota o wartości prawie 1 miliarda dolarów

Foto: REUTERS/Mike Blake

Urszula Lesman

Jeśli w poniedziałek padnie zwycięski kupon, gracz będzie mógł wybrać pomiędzy wypłatą 1,1 miliarda dolarów w formie renty wypłacanej raz do roku przez 30 lat lub jednorazową wypłatą w wysokości prawie pół miliarda dolarów, w obu przypadkach przed opodatkowaniem – informuje CNN.

Ponad miliard dolarów do wygrania w loterii Powerball

Jackpot Powerball wzrósł do szacowanych 1,1 miliarda dolarów po tym, jak w sobotnim losowaniu żaden kupon nie trafił wszystkich sześciu wylosowanych liczb – poinformowało Multi-State Lottery Association.

Poniedziałkowy jackpot z okazji amerykańskiego Dnia Pracy (Labor Day) będzie piątą co do wielkości wygraną w historii tej gry – przypomina organizacja.

Czytaj więcej

Jest zwycięzca loterii Powerball
Społeczeństwo
Chory na raka imigrant wygrał miliard dolarów na loterii. Pieniądze na los pożyczył

W sobotę wylosowano białe kule z numerami: 3, 18, 22, 27, 33 oraz czerwoną kulę Powerball z numerem 17. Mnożnik Power Play wynosił 3.

Szanse na trafienie głównej wygranej to 1 do 292,2 miliona – podało Multi-State Lottery Association.

– Ameryka czekała cały rok na możliwość gry o jackpot wart miliard dolarów – powiedział CNN Matt Strawn, przewodniczący Powerball Product Group i dyrektor generalny loterii Iowa Lottery.

Jak wypłacana jest wygrana w loterii Powerball?

W przypadku renty zwycięzca otrzyma pieniądze w ciągu 30 lat: pierwszą wypłatę od razu, a następnie 29 corocznych przelewów zwiększających się o 5 procent rok do roku. Jeśli wybierze jednorazową wypłatę, otrzyma 498,4 miliona dolarów – podało Multi-State Lottery Association, organizujące grę.

Czytaj więcej

Wreszcie ktoś skreślił zwycięskie liczby jackpota Powerball
Biznes
Wreszcie ktoś wygrał główną nagrodę w loterii. 5 mld złotych czeka na szczęśliwca

Poniedziałkowe losowanie będzie już 40. z kolei od czasu, gdy ostatni jackpot padł 31 maja tego roku w Kalifornii.

Najwyższa wygrana w historii Powerball wyniosła 2,04 miliarda dolarów i padła 7 listopada 2022 roku w Kalifornii.

Najdłuższa seria losowań Powerball bez zwycięzcy to 42 kolejne losowania – ustanowiona w kwietniu 2024 roku.

Kupony Powerball kosztują 2 dolary i są sprzedawane w 45 stanach USA, a także w Waszyngtonie (DC), Portoryko i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

Źródło: rp.pl

Hazard Powerball

