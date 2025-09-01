Jeśli w poniedziałek padnie zwycięski kupon, gracz będzie mógł wybrać pomiędzy wypłatą 1,1 miliarda dolarów w formie renty wypłacanej raz do roku przez 30 lat lub jednorazową wypłatą w wysokości prawie pół miliarda dolarów, w obu przypadkach przed opodatkowaniem – informuje CNN.

Reklama Reklama

Ponad miliard dolarów do wygrania w loterii Powerball

Jackpot Powerball wzrósł do szacowanych 1,1 miliarda dolarów po tym, jak w sobotnim losowaniu żaden kupon nie trafił wszystkich sześciu wylosowanych liczb – poinformowało Multi-State Lottery Association.

Poniedziałkowy jackpot z okazji amerykańskiego Dnia Pracy (Labor Day) będzie piątą co do wielkości wygraną w historii tej gry – przypomina organizacja.

W sobotę wylosowano białe kule z numerami: 3, 18, 22, 27, 33 oraz czerwoną kulę Powerball z numerem 17. Mnożnik Power Play wynosił 3.