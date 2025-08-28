Rosnące wymagania regulacyjne, presja inwestorów i oczekiwania klientów sprawiają, że zrównoważony rozwój staje się nieodzownym elementem strategii każdej firmy. Odpowiadając na te wyzwania, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) uruchomił Test Gotowości ESG – narzędzie online, które pozwala przedsiębiorstwom ocenić swój aktualny poziom przygotowania do raportowania ESG. To pierwszy z pięciu kroków programu ESG Start dla Firm, który kompleksowo wspiera przedsiębiorców w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju.

PFR – we współpracy z ekspertami – prowadzi firmy przez kolejne etapy: od diagnozy i edukacji, przez wybór rozwiązań cyfrowych, aż po wskazanie dostępnych źródeł finansowania.

Sprawdź gotowość do ESG w 30 minut

Sprawdzenie gotowości do ESG nie musi być czasochłonne ani wymagać dużych zasobów. Dzięki bezpłatnemu Testowi Gotowości ESG można w zaledwie 30 minut ocenić, na jakim etapie znajduje się firma i jakie działania warto podjąć, aby sprostać wymaganiom zrównoważonego rozwoju.

Test analizuje kluczowe obszary działalności firmy, takie jak strategia ESG, struktura zarządzania, ślad węglowy, relacje z pracownikami czy przejrzystość łańcucha dostaw. Dzięki temu pozwala zidentyfikować zarówno silne strony, jak i luki wymagające poprawy. Już po kilkudziesięciu minutach można otrzymać indywidualną diagnozę sytuacji oraz czytelne rekomendacje działań, które pomogą osiągnąć zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi i oczekiwaniami rynku.

Uczestnicy testu otrzymują również dostęp do mapy rozwiązań cyfrowych wspierających ESG – dzięki temu mogą szybko znaleźć konkretne narzędzia i technologie, które pomogą wdrożyć zmiany w praktyce. Test jest nie tylko sposobem na samoocenę, ale i punktem wyjścia do budowy bardziej zrównoważonej, odpornej i transparentnej firmy.

Test został opracowany przez ekspertów PFR, przy merytorycznym wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, ESG Institute oraz Fundacji Climate & Strategy.

Edukacja ESG to podstawa

Test nie tylko ocenia poziom przygotowania przedsiębiorstwa do raportowania niefinansowego, lecz pełni także funkcję edukacyjną i strategiczną. Każde pytanie w formularzu zostało opracowane na podstawie unijnych wytycznych, obowiązujących standardów raportowania oraz praktycznych doświadczeń firm z różnych branż.

Struktura testu została zaprojektowana tak, aby umożliwić zarówno wstępną diagnozę, jak i zainicjowanie planu działania. Wyniki prezentowane są w dwóch formach: zbiorczej i szczegółowej – z podziałem na dziesięć kluczowych obszarów ESG. Ułatwia to identyfikację elementów, które wymagają natychmiastowej poprawy.

Oprócz oceny gotowości system dostarcza konkretne rekomendacje – od „szybkich wygranych” (quick wins), po długoterminowe cele strategiczne. Test został opracowany z myślą o intuicyjności – nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jego struktura jest czytelna i przystosowana zarówno dla menedżerów, jak i właścicieli MŚP.

Podczas wypełniania można skorzystać z wyjaśnień i definicji, które ułatwiają zrozumienie zagadnień ESG. Dzięki temu test pełni także funkcję narzędzia edukacyjnego, zwiększającego świadomość przedsiębiorców w zakresie nowych obowiązków prawnych oraz korzyści płynących z wdrażania zrównoważonego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak przebiega badanie?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z jednej z dwóch wersji testu, dopasowanej do wielkości i specyfiki organizacji. W zależności od wybranej opcji składa się on z 59 do 79 stwierdzeń, które pozwalają ocenić poziom gotowości do raportowania ESG.

Pytania zostały podzielone na trzy obszary tematyczne, zgodnie ze strukturą raportowania niefinansowego: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Każdy blok zawiera własne podkategorie odpowiadające wytycznym dyrektywy CSRD i standardom ESRS. Łącznie test obejmuje dziesięć obszarów: strategia ESG, zarządzanie ESG, wewnętrzne regulacje przedsiębiorstwa, komunikacja, wpływ firmy na klimat i bioróżnorodność, ślad węglowy organizacji, monitorowanie zużycia surowców i wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, redukcja wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, polityka dotycząca pracowników własnych, pracowników w łańcuchu wartości oraz konsumentów i użytkowników końcowych, interakcja z pracownikami, dostawcami, konsumentami i użytkownikami końcowymi.

Przykładowe pytania dotyczą m.in. zmapowania łańcucha wartości i interesariuszy, posiadania strategii ESG z celami klimatycznymi, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ESG w zarządzie, monitorowania śladu węglowego i zużycia zasobów, prowadzenia polityk BHP, różnorodności oraz antydyskryminacyjnych, a także angażowania pracowników i interesariuszy w działania ESG. Udzielone odpowiedzi zostaną przeliczone na punkty, a następnie zaprezentowany wynik zbiorczy w podziale na poszczególne obszary działalności ESG. Wykonanie testu zajmuje od 20 do 30 minut.

Dla kogo test?

Test rekomendowany jest przede wszystkim firmom zatrudniającym powyżej dziesięciu pracowników, które chcą kompleksowo ocenić swoje podejście do kwestii środowiskowych, społecznych oraz zarządzania (ESG). Narzędzie zostało opracowane z myślą o przedsiębiorstwach, które planują dostosować się do nowych regulacji oraz wdrożyć skuteczną strategię zrównoważonego rozwoju.

Test jest szczególnie przydatny dla firm aktywnie angażujących się w zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą sprawdzić, jak dobrze przygotowane są do raportowania ESG, oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Narzędzie jest dostępne bezpłatnie na stronie: www.pfr.pl/test-gotowosci-esg.

ESG Start dla Firm, czyli kompendium wiedzy

Test Gotowości ESG to element programu ESG Start dla Firm – zestawu wiedzy, narzędzi i materiałów wspierających transformację przedsiębiorstw. W jego ramach dostępne są także warsztaty z tworzenia strategii ESG, przewodniki po obowiązkach wynikających z nowych regulacji, mapa rozwiązań cyfrowych wspierających wdrażanie zasad ESG oraz baza informacji o dostępnych źródłach finansowania.

Zdaniem autorki Opracowaliśmy test, który pomaga organizacjom zastanowić się nad swoimi działaniami i wskazuje obszary, w których warto wzmocnić zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Test nie tylko identyfikuje obszary ESG wymagające poprawy, ale także inspiruje do wdrażania konkretnych działań, które zwiększają konkurencyjność firmy, budują jej reputację oraz wzmacniają odporność na przyszłe wyzwania. Wierzymy, że nasz test stanie się dla organizacji cennym narzędziem w budowaniu odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do prowadzenia działalności, a także przyczyni się do osiągnięcia długoterminowych korzyści zarówno dla biznesu, jak i całego otoczenia, w którym funkcjonuje.

Materiał Partnera