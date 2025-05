W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Umowa na czołgi K2 coraz bliżej podpisania

Polska finalizuje kolejną umowę wykonawczą na dostawy 180 czołgów K2 z Korei Południowej. Część produkcji ma zostać przeniesiona do Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy. Choć początkowo zakład miał budować armatohaubice Krab, teraz dostosowywany jest do montażu platform gąsienicowych. Nowe czołgi początkowo będą montowane z koreańskich części, ale docelowo coraz większy udział mają mieć polskie podzespoły. Dostawy mają ruszyć w 2026 roku. W ramach umowy ramowej Polska planuje zakup 1000 czołgów K2 – nowy kontrakt przybliża realizację tego celu.

Unia Europejska ogranicza bezcłowy eksport z Ukrainy

Komisja Europejska zdecydowała się nie przedłużać preferencyjnych warunków handlowych dla ukraińskiego rolnictwa. Od 6 czerwca 2025 eksport m.in. kukurydzy i drobiu z Ukrainy do UE zostanie znacząco ograniczony. Dla Kijowa oznacza to potencjalną stratę nawet 3 mld euro rocznie. Choć Bruksela zapowiada szybkie negocjacje nowych warunków, dla Ukrainy to poważne uderzenie w dochody budżetowe w czasie wojny.