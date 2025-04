Po zakupach w Korei Południowej, gdzie zakontraktowaliśmy prawie 400 armatohaubic K9 i kolejnym, znacznie mniejszym, bo na 96 sztuk, zamówieniu polskich Krabów, można zakładać, że za trzy–cztery lata Wojsko Polskie będzie miało ok. 500 armatohaubic kalibru 155 mm.

Umowy Wojska Polskiego na amunicję 155 mm

Największym kontraktem, który zawarliśmy na kupno amunicji, był ten podpisany pod koniec 2023 r. Zgodnie z nim Polska Grupa Zbrojeniowa ma do 2029 r. dostarczyć ok. 280 tys. pocisków, ale większa część ma trafić do naszej armii dopiero w latach 2028–2029.

Kupując armatohaubice K9 w Korei Południowej, kupiliśmy także między 100 a 200 tys. pocisków 155 mm. Przy pierwszej umowie z 2022 r. było to kilkadziesiąt sztuk, podobnie było przy drugiej, z końca 2023 r. Pierwszych kilkadziesiąt tys. sztuk amunicji, zapewne nieco mniej niż 50 tys., dotarło już do Polski. Teraz wiadomo, że statek, na którym będzie kolejnych kilkadziesiąt tys. sztuk powinien się w Polsce pojawić najpóźniej w sierpniu, możliwe, że szybciej. Co ciekawe, ze względów bezpieczeństwa będzie on płynął bezpośrednio z Korei Południowej, nie zawijając nigdzie po drodze do żadnego portu, aż dotrze do Trójmiasta. Szacunkowo ta dostawa powinna prawie podwoić nasze zapasy amunicji 155 mm. Ale, mając w pamięci słowa szefa BBN, to i tak nie będzie dużo.

Warto też pamiętać, że próbowaliśmy także kupować amunicję 155 mm gdzie indziej – m.in. od niemieckiego koncernu Rheinmetall, u którego zakontraktowaliśmy także kilkadziesiąt tysięcy sztuk, ale realizację tamtej umowy zablokował rząd RPA, gdzie była ona produkowana. Nie wiadomo, czy zawarliśmy kontrakty z innymi producentami, ponieważ Wojsko Polskie przestało podawać informacje na ten temat. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Nawet jeśli jednak zostaną terminowo zrealizowane tylko te kontrakty, o których piszemy, to na koniec 2029 r. zapasy polskiej amunicji 155 mm powinny dochodzić do pół miliona sztuk.



Co ze zdolnościami do produkcji amunicji 155 mm?

Olbrzymim problemem pozostaje jednak to, że cały czas niezbyt intensywnie zdolności do produkcji amunicji rozbudowuje Polska Grupa Zbrojeniowa. M.in. dlatego doszło do dymisji jej prezesa Krzysztofa Trofiniaka.