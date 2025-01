– To przełomowe wydarzenie z dwóch względów. Polska firma opracuje i dostarczy instrument do misji komercyjnej na Księżyc, która odbędzie się do końca tego roku. Co więcej, polska firma została zaproszona do budowy infrastruktury związanej ze stałą obecnością człowieka na Księżycu – podkreśla prezes Scanwaya Jędrzej Kowalewski.