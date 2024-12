Te bezzałogowce ważą ok. 12 kg i w powietrzu są w stanie utrzymać się ok. 2,5 godziny. Jak informuje producent, podstawowy moduł zadaniowy wyposażony jest w ruchomą głowicę obserwacyjną z dwoma kamerami: dzienną i termowizyjną. Cały system może być przenoszony w dwóch plecakach. FlyEye nie wymaga żadnego dodatkowego wyposażenia do startu i lądowania. Bezzałogowy samolot startuje niemal pionowo z ręki operatora. Z kolei lądowanie odbywa się dwuetapowo. Najpierw na spadochronie opada tzw. „moduł zadaniowy”, gdzie jest głowica, a potem sam płatowiec, który jest już znacznie lżejszy. To zmniejsza ryzyko uszkodzenia najcenniejszego elementu, czyli głowicy obserwacyjnej. Spółka nie podała liczby sprzedanych statków powietrznych ani wartości transakcji, ale wiadomo że do tej pory wyprodukowano już ponad tysiąc tego typu bezzałogowców. Część z nich trafiła m.in. do Wojska Polskiego, część służy na Ukrainie. To m.in. przy pomocy statków FleEye monitorowano tereny zalewowe w czasie ostatniej powodzi.