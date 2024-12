Jakie umowy wykonawcze podpisała Agencja Uzbrojenia z Koreańczykami? W sierpniu 2022 r. zawarliśmy wart 3,37 mld dolarów kontrakt na dostawę 180 czołgów K2, z których już prawie połowa dotarła do Polski. Jednak umowa na kolejne 180 sztuk pojazdów K2 i ich polskiej wersji K2PL przeciągają się i nie wiadomo kiedy ten kontrakt będzie zawarty.

Artyleria za ponad 10 mld dolarów

Za to w piątek udało się podpisać umowy dotyczące finansowania m.in. na kolejną partii armatohaubic K9. To oznacza, że w sumie w dwóch umowach wykonawczych zamówiliśmy już 364 sztuki K9 i K9PL, za które zapłacimy 5 mld dolarów. W tym kontrakcie jest także zawarta duża liczba pocisków 155 mm. Co istotne, już 120 takich pojazdów trafiło do Wojska Polskiego, a wszystkie dostawy mają się zakończyć w 2027 r. W tym wypadku kontrowersją jest to, że wciąż nie ma umów na kolejne polskie armatohaubice Krab. Jednak jak wyjaśnił wiceminister obrony Paweł Bejda na poniedziałkowej konferencji prasowej, resort wciąż czeka na informacje od producenta – HSW odnośnie mocy produkcyjnych.

Czytaj więcej Biznes MON przyznaje: W tym roku na obronność trafi o 20 mld zł mniej niż zakładano Wiceminister Paweł Bejda zapowiedział, że w tym roku wydatki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych sięgną nieco ponad 60 proc. planu. To oznacza, że na obronność wydamy ok. 20 mld zł mniej niż planowano i będzie to mniej niż 4 proc. PKB.

Jeśli chodzi o artylerię, ale rakietową to podpisaliśmy również dwie umowy wykonawcze na 290 zestawów artylerii rakietowej K239 Chunmoo za 5,1 mld dolarów. Dostawy mają się zakończyć w 2029 r. i ostatnie 60 sztuk tych pojazdów ma być wyprodukowane w Polsce, we wspominanej Hucie Stalowa Wola. Co bardzo istotne, pociski do tych zestawów o zasięgu ok. 80 km od 2028 r. mają być już produkowane w Polsce, a zaawansowane rozmowy na ten temat prowadzą polska Grupa WB i koreańska Hanwha Aerospace.

Polska największym importerem broni z Korei

Czwartym rodzajem uzbrojenia, który zakontraktowaliśmy w Korei Południowej są samoloty FA-50. Pierwszych 12 sztuk już przyleciało do Polski, choć przy ich wprowadzaniu do służby także nie zabrakło problemów. Kolejnych 36 sztuk, już w wersji PL powinny być dostarczone do 2028 r. Za koreańskie statki powietrzne zapłacimy 3 mld dolarów.

W sumie za zawarte już kontrakty zbrojeniowe z Koreą zapłacimy 16,3 mld dolarów. Jeśli faktycznie podpiszemy umowę na zakup kolejnych czołgów K2, to razem będzie to ponad 20 mld dolarów, co czyni nas obecnie największym importerem uzbrojenia z tego kraju. Problem w tym, że mimo tak dużych zakupów do tej pory nie udało się przełożyć tego na rozwój polsko – koreańskiej współpracy przemysłowej. Wypada mieć nadzieję, że to się wkrótce zmieni.