Wspierają nas technologie, w tym AI

Niedawno zapytaliśmy przedstawicieli MŚP o blokady, które spowalniają ich biznes. Połowa ankietowanych zaznaczyła, że głównymi przeszkodami w rozwoju działalności są wysokie koszty prowadzenia firmy i obawa przed jej nieopłacalnością. Około jednej trzeciej wskazało też na niewystarczającą wiedzę, a 30 proc. – na brak elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmian gospodarczych. Dodatkowo, średnio co czwartemu sprzedawcy po prostu brakuje motywacji do działania.

To bardzo ważne sygnały, które traktujemy jako punkt wyjściowy do działania. Świadomość wzmacnia proces podejmowania decyzji. To ważne „motto” – zarówno dla nas, jak i dla przedsiębiorców. Rozmawiamy o zasadach panujących w wirtualnej przestrzeni, bo to pozwala nam myśleć o wprowadzaniu pozytywnych zmian w przyszłości.

Co w takim razie stoi za tymi blokadami i jak biznes może je przezwyciężyć?

Spójrzmy na to w ten sposób – zwiększanie skali e-biznesu to ciągłe analizowanie popytu, docieranie do nowych klientów, promocja, a idąc dalej – ekspansja zagraniczna. Przed takimi wyzwaniami codziennie stają sprzedawcy. Jeśli mieliby samodzielnie szukać informacji o warunkach sprzedaży w danym kraju, o przepisach, planowaniu odpowiedniej logistyki itp., musieliby poświęcić na te zadania ogromnie dużo czasu. Dlatego Amazon wciela się w rolę przewodnika, który ma ułatwić początek takiej podróży i prowadzić sprzedawców po świecie e-handlu, tłumacząc drogę krok po kroku. Mając taką wizję, staramy się znaleźć rozwiązanie dla ich każdej wątpliwości.

Jeśli blokadą są koszty – udostępniamy specjalne „zachęty”. Od sierpnia znieśliśmy opłatę abonamentową i prowizję dla nowych sprzedawców na Amazon.pl. Dla tych, którym trudności przysparza zarządzanie logistyką, oferujemy program Fulfilment by Amazon (FBA), ułatwiający realizację zamówień. Zalicza się do niego m.in. pełne wsparcie w przechowywaniu i wysyłaniu produktów, obsługa klienta i przetwarzanie zwrotów – by sprzedawcy mogli skupić się na rozwijaniu biznesu. Jeśli zależy im na wdrożeniu strategii cross-border – umożliwiamy im dostęp do dziewięciu europejskich sklepów Amazona, za pośrednictwem których docierają do milionów klientów. Na potrzeby dotyczące zwiększania branżowego know-how odpowiadamy z kolei licznymi szkoleniami, dostępem do raportów i narzędzi analitycznych. W zakresie zarządzania marką oferujemy m.in. programy wspierające ochronę praw własności intelektualnej i walkę z nadużyciami, a także inicjatywy promujące brand. Jesteśmy gotowi pomagać przedsiębiorcom w każdym aspekcie ich działalności, ponieważ mając to wszystko, łatwiej jest im pokonywać wszelkie bariery.