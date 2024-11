W czwartek Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC) jednogłośnie przyjęła propozycję zmiany przepisów regulujących globalną sieć ponad 400 kabli położonych na dnie oceanu, przenoszących ponad 98 proc. międzynarodowego ruchu internetowego.

„Wraz z rozwojem centrów danych, rozwojem przetwarzania w chmurze i rosnącym zapotrzebowaniem na przepustowość nowych, wielojęzycznych modeli, obiekty te mogą stać się jeszcze ważniejsze niż do tej pory” – powiedziała Jessica Rosenworcel, przewodnicząca FCC, cytowana przez agencję Reutera.

Amerykańskie stanowisko to pokłosie tego, co w tym tygodniu wydarzyło się na Bałtyku. Litwa i Finlandia ogłosiły, że wszczęły dochodzenie w sprawie uszkodzeń dwóch podmorskich światłowodowych kabli telekomunikacyjnych łączących Finlandię i Niemcy oraz Litwę i Szwecję.

Uszkodzone podmorskie kable internetowe na Bałtyku

Rosenworcel przypomniała, że nie były to odosobnione zdarzenia. W 2023 r. Tajwan poinformował, że dwa kable zapewniające dostęp do Internetu na Wyspach Matsu zostały przecięte, a za sabotaż obwinia chińskie okręty wojenne. Jemeńscy Houti, terroryzujący wody Morza Czerwonego, prawdopodobnie przecięli trzy kable zapewniające dostęp do internetu krajów Europy i Azji.