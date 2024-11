Jak pisze Jawny Lublin, portal, który od dawna śledzi losy inwestycji Janusza Palikota, przed zabytkową, luksusową kamienicą na Starym Mieście w Lublinie, gdzie od 20 lat mieszkał biznesmen i były poseł, co chwilę parkują furgonetki bagażowe, do których trafiają zabytkowe kredensy, krzesła i inne cenne meble. Budynek należał do spółki Kresy, należącej do Janusza Palikota, jednak niedawno kamienica zmieniła właściciela – za niespłacane długi przejęła ją spółka Specinvest Beta Alternatywna Spółka Inwestycyjna. To firma pożyczkowa, której właścicielem jest Tomasz Gołębiewski, właściciel marki kosmetyków, lakierów do paznokci Semilac. Jak zauważa Jawny Lublin, hipoteka wpisana do księgi wieczystej opiewała na kwotę dalece przewyższającą potencjalną wartość tej kamienicy, czyli 39,25 mln zł.

Ile kamienic stracił Janusz Palikot za długi?

To niejedyne straty twórcy Manufaktury Piwa, Wódki i Wina na rzecz Specinvestu za niespłacone długi. Na początku listopada informowaliśmy, że komornik z Lublina wystawił właśnie na sprzedaż blisko 360 tys. akcji Manufaktury Piwa Wódki i Wina. Licytacja ruszy w grudniu. Według dokumentu, do którego dotarła „Rz", pod nazwą „zawiadomienie o zajęciu akcji”, a wystawionego w 2022 r., Janusz Palikot jest winien spółce Specinvest ponad 14,7 mln zł.



Palikot stracił już w tym roku jeszcze jedną kamienicę na Starym Mieście w Lublinie, Dom Złotnika, którą kupił, również do majątku spółki Kresy, zaledwie trzy lata temu. Rok po zakupie nieruchomość została obciążona hipoteką na 1,766 mln zł, jako zabezpieczenie pożyczki od CK Money. W lutym 2024 r. należąca do tej firmy spółka CK Investments przejęła Dom Złotnika – i od razu go sprzedała. Według Jawnego Lublina – Palikot stracił na korzyść spółki CK Money także willę w Mięćmierzu pod Kazimierzem Dolnym. CK Money to firma pożyczkowa (zmieniła nazwę na Cash Capital 4 You).

Na sprzedaż jest natomiast kamienny kościółek w Okrzeszynie, który niegdyś był świątynią ewangelicką, a do niedawna należał do spółki Kresy – a dziś sprzedaje go Łukasz Piłasiewicz, prawnik i współpracownik Palikota.