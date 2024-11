Państwo planuje prezenty dla zbrojeniówki

Ewentualne przesunięcie środków mających dofinansować niedoszłą inwestycję Intela na dofinansowanie przemysłu zbrojeniowego to niejedyny pomysł na przyspieszenie rozwoju tej branży, który pojawia się w rządzie. Na początku tygodnia Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło, że do końca roku rząd powinien przyjąć projekt ustawy o zapewnieniu finansowania działań zmierzających do stworzenia zdolności produkcji amunicji wielkokalibrowej.

W tym projekcie mowa o 3 mld zł. Skąd ma pochodzić finansowanie? – Środki planowane do przekazania w roku bieżącym zostaną wydzielone w ramach wewnętrznych przesunięć w budżecie MON i przekazane z części budżetu państwa 29 „Obrona narodowa” do części budżetu państwa 55 „Aktywa państwowe”, w dziale „Obrona narodowa”, w trybie określonym w ustawie o obronie ojczyzny – informują nas urzędnicy z centrum operacyjnego MON. Z resortu obrony mają być przekazane 2 mld zł. Co z resztą? Pozostała część zostanie przeniesiona w postaci skarbowych papierów wartościowych, które obecnie są w posiadaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Warto pamiętać, że dwie powyższe koncepcje będą w pewnym sensie uzupełnieniem programów, które już są przyjęte. Jednym z nich jest uchwalony w marcu ubiegłego roku program „Narodowa rezerwa amunicyjna”. Ma on dwa cele: uzupełnić zapasy amunicji artyleryjskiej i stworzyć zdolności do jej wytwarzania. W ubiegłym roku resort obrony zakontraktował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej za prawie 11 mld zł ponad 280 tys. sztuk amunicji 155 mm. Ale to oznacza, że jeszcze co najmniej miliard złotych zostaje na tworzenie tych zdolności, czyli de facto inwestycje w przemysł zbrojeniowy. A budżet NRA można zwiększyć – i jest to program, który ma dalej funkcjonować.

Dodatkowo w czerwcu rząd przyjął uchwałę „w sprawie dokapitalizowania spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ Narew”. Chodzi m.in. o takie spółki jak Huta Stalowa Wola czy Jelcz. Do 2030 r. do tych spółek ma popłynąć prawie 4 mld zł.