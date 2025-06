Czy uważa pan, że Europejczycy będą mieli apetyt na europejską armię? Oznaczałoby to przecież jakiś rodzaj federalizacji.

Ostatecznie potrzebujemy tego, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie powstrzymać Rosji samodzielnie. Do tej pory wszystko działało, ponieważ mieliśmy na pokładzie Amerykanów. Szczerze mówiąc, myślę, że Amerykanie już nie są na pokładzie, przynajmniej nie w pełni, więc ostatecznie będziemy musieli pójść w tym kierunku. Mogą to być armie narodowe, które intensywnie współpracują, ale wydajność tego nie jest zbyt wysoka. Więc na pewnym etapie trzeba będzie porozmawiać o tym, jak zorganizować dowództwo. Spójrzmy na liczby, Rosja zamierza powiększyć swoje wojsko do 1,5 mln. Teraz jest trochę mniejsze, około 1,3 mln. Europa ma około 1,4 mln aktywnych żołnierzy. Więc tak naprawdę to armia tak liczna jak rosyjska. Ale ponieważ jest rozproszona na 28, 29, 30 różnych mniejszych armii, jest znacznie mniej skuteczna. Więc myślę, że ostatecznie będziemy musieli odpowiedzieć na to pytanie [o wspólną armię europejską – red.]. I myślę, że kluczowa będzie tu bliższa współpraca między Niemcami, Francją, Polską, krajami nordyckimi i oczywiście Ukrainą.

Rosja zamierza powiększyć swoje wojsko do 1,5 mln. Teraz jest trochę mniejsze, około 1,3 mln. Europa ma około 1,4 mln aktywnych żołnierzy. Więc tak naprawdę to armia tak liczna jak rosyjska. Ale ponieważ jest rozproszona na 28, 29, 30 różnych armii, jest znacznie mniej skuteczna

Czy Ukraina wejdzie do NATO i Unii Europejskiej?

Nie, myślę, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Osobiście uważam, że ten temat…

...nie jest na stole?

Tak. Mam na myśli to, że wszyscy nadal wierzą, iż NATO załatwi sprawę. Ale NATO jest zależne od Stanów Zjednoczonych. Jeśli USA nie będą już w pełni zaangażowane, NATO stanie się o wiele, wiele mniej skuteczne. Cała kwestia członkostwa Ukrainy w NATO to duży i bardzo skomplikowany temat.

A co z Ukrainą w Unii Europejskiej?

Uważam, że Ukraina należy do Unii Europejskiej. Pokazała, że jest wyraźnie zorientowaną na Zachód, dużą europejską demokracją. Uważam, że Ukraińcy zasługują na przyjęcie do rodziny UE i będą niezwykle dla niej cenni.

Czy powinniśmy dać Ukrainie specjalne warunki członkostwa i wpuścić ją, zanim spełni wszystkie wymogi?

Proces akcesyjny jest, jaki jest, zawsze istnieje jakiś element politycznego osądu rozdziałów, które kraj musi wypełnić przed członkostwem. Można interpretować niektóre nieco luźniej, ale ostatecznie trzeba przygotować się do pełnego członkostwa poprzez proces akcesyjny we wszystkich. Unia stała się bardzo złożoną strukturą instytucjonalną, w której istnieją prawa i regulacje, które należy wdrożyć. Jeśli wypełniłeś tylko połowę, nie możesz być częścią Unii, ponieważ nie możesz działać na jednolitym rynku. Proces akcesyjny jest rzeczywiście bardzo ważny. I zajmie trochę czasu. To, co UE musi zrobić wcześniej, to wesprzeć Ukrainę i ją zintegrować, gdzie się da, np. w programach zakupu broni. Musimy zintegrować Ukrainę z różnymi mechanizmami, ale nie możemy pozwolić na pełne członkostwo bez przygotowania. To byłoby również katastrofą dla samej Ukrainy.