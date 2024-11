Szef ZAiKS wyjaśnia, że mimo rosnących dochodów wielkich platform streamingowych dla twórców nie zostaje wiele. – To częściowo wynika ze sposobu rozliczania serwisów. Około jednej trzeciej swoich przychodów platformy wydają na IT, utrzymanie i rozwój własnego biznesu, część trafia do producentów muzycznych, tylko zaś około 15 proc. do podziału między autorów. Tantiemy trafiają głównie do twórców najbardziej popularnych, najbardziej promowanych – mówi Karol Kościński. Inaczej też niż przy nadawcach telewizyjnych czy radiowych, gdzie nadawca przekazuje listy wykorzystanych utworów, w streamingu organizacja – taka jak ZAiKS – musi wyłowić w całym wykorzystywanym repertuarze treści własnych autorów. To dodatkowa praca ZAiKS, nie platform. Dodaje przy tym, że w Polsce w ciągu czterech, pięciu lat nastąpi wysycenie rynku cyfrowego, nowe platformy nie będą powstawać lub wchodzić na polski rynek i etap wzrostu się skończy, bo konsumenci są w stanie kupić ograniczoną liczbę subskrypcji cyfrowych.

Jak wygląda rynek cyfrowy w Polsce?

Wysycenie to sygnalizuje nawet kształt dzisiejszego rynku cyfrowego: te same treści muzyczne są dostępne w różnych serwisach, duże platformy streamingowe nie wymieniają się treściami, filmami etc. Ale mniejsze już tak, co kilka lat temu było trudne do wyobrażenia. – Kiedyś był nawet pomysł wspólnej komercyjnej polskiej platform VoD, taki pomysł na wzmocnienie polskich serwisów w starciu z gigantami, ale skończyło się na pomyśle. Dzisiaj mniejsze platformy w Polsce funkcjonują coraz gorzej, czasem wręcz próbują budować swoją pozycję na pośrednictwie w sprzedaży treści należących do większych graczy – mówi Kościński.

Tantiemy od AI?

Nowym źródłem zmartwień twórców jest dziś sztuczna inteligencja i to, jak uczy się ona na twórczości ludzi. Problem twórców ze sztuczną inteligencją polega na tym, że po pierwsze dzieła AI częściowo przejmują miejsce twórczości ludzi, a po drugie, AI kształci się – bezpłatnie – na ludzkiej twórczości i nie wiadomo, jak to rozliczyć. – Sztuczna inteligencja wstrząsa naszym krajobrazem, a jej wpływ jest wciąż nieznany – pisze we wstępie do raportu Björn Ulvaeus, prezes CISAC. Jak wyjaśnia Ulvaeus, narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji tworzą treści oparte na dziełach ludzkich twórców, a także coraz częściej je zastępują. Dzieła ludzi systematycznie zasilają zestaw szkoleniowy sztucznej inteligencji, generując w rezultacie duże przychody. – Proces ten rzadko jest przejrzysty, co uniemożliwia właścicielom praw identyfikację wykorzystania utworów i egzekwowanie swoich praw – dodaje.