Wozy bojowe Borsuk coraz bliżej

Najpewniej jeszcze przed końcem roku zostanie także podpisany kontrakt na bojowe wozy piechoty Borsuk. Umowa ramowa na prawie 1,5 tys. pojazdów w różnych wersjach została podpisana już na początku 2023 r. By faktycznie doszło do produkcji, trzeba podpisać tzw. umowy wykonawcze – a do tej pory poważnym problemem były przekładnie w układzie napędowym, które się przegrzewały. Wydaje się jednak, że w końcu tę trudność udało się przezwyciężyć i podpisanie umowy w najbliższych tygodniach wydaje się jak najbardziej możliwe.

Nie jest jasne, jakiej liczby pojazdów będzie dotyczyć ta pierwsza umowa. To będzie zależeć m.in. od tego, na jak duże gwarancje bankowe będzie mogła sobie pozwolić Polska Grupa Zbrojeniowa, która z racji szeregu wielomiliardowych kontraktów i podpisanych dla nich gwarancji bankowych nie ma już zbyt szerokiego pola manewru. To dzięki tej umowie powinny zostać stworzone zdolności do produkcji seryjnej borsuków w Hucie Stalowa Wola, ale nie wiadomo, jaka będzie docelowa skala rocznej produkcji. W każdym razie wykonanie całej umowy ramowej zajmie co najmniej kilkanaście lat i dla spółek PGZ będzie oznaczać kilkadziesiąt miliardów złotych przychodu.

Jeśli chodzi o pojazdy pancerne, to w najbliższych tygodniach/miesiącach powinna zostać podpisana umowa na zakup kilkudziesięciu transporterów opancerzonych Rosomak w tzw. wersji L, czyli nieco wydłużonych. Wartość tej umowy także powinna przekroczyć miliard złotych. Jeśli do tego doliczymy umowy wykonawcze, dotyczące obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w programach Narew i Pilica, oraz inne umowy mające mniejszą wartość finansową – to może się okazać, że w najbliższych kilku tygodniach spółki PGZ podpiszą kontrakty na ponad 10 mld zł.

Wysyp zamówień dla rodzimego przemysłu nie oznacza jednak wstrzymania kooperacji ze zbrojeniówką zagraniczną. W ostatnich dniach listopada najpewniej wejdą w życie umowy warunkowe na zakup 152 koreańskich armatohaubic K9 oraz 72 zestawów artylerii rakietowej K239 Chunmoo. Ich wartość to prawie 20 mld zł. By doszło do ich realizacji, potrzebne było zapewnienie finansowania, którego pozyskanie miała wspomóc strona koreańska. Jak słyszymy nieoficjalnie, ten problem udało się wreszcie rozwiązać.