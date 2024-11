Materiał przygotowany przez Narodowy Instytut Wolności

Konferencja odbędzie się 5–6 listopada w Towarzystwie Wioślarskim The Tides w Warszawie. Wydarzenie stanie się okazją do podsumowania zmian, które zaszły w tej instytucji po objęciu kierownictwa przez Michała Brauna w marcu 2024 roku. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w inspirujących debatach z decydentami, interesujących wykładach i spotkaniach sektorowych, a także osobiście porozmawiać z aktywistami i pracownikami Instytutu. Nie zabraknie odniesienia do 35 lat trzeciego sektora w wolnej Polsce. Odbędą się również sesje tematyczne, otwarte dyskusje i konsultacje – wszystko, by wspólnie budować przyszłość organizacji pozarządowych.

Konferencja to przestrzeń dla spotkań i wymiany myśli na temat najważniejszych tematów dotyczących trzeciego sektora. Ważnym punktem wydarzenia będzie rozmowa na temat polityki dotyczącej organizacji pozarządowych, w której wezmą udział ministrowie i przedstawiciele NGO-sów. W trakcie wydarzenia odbędzie się także debata podsumowująca 35-lecie trzeciego sektora w demokratycznej Polsce z udziałem kluczowych liderów i liderek organizacji pozarządowych na przestrzeni lat.

– NGO-sy stanowią fundament funkcjonowania demokratycznego państwa, dlatego tak ważne jest podkreślanie ich ogromnej roli oraz pracy, jaką wykonują. Doroczna konferencja NIW-CRSO to wydarzenie, które w całości poświęcone jest organizacjom pozarządowym. Celem konferencji jest nie tylko stworzenie miejsca dialogu i wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych, ale także promowanie ich działalności. Wydarzenie to także nowe otwarcie dla Instytutu – transparentnego, sprawiedliwego i budowanego razem z III sektorem – mówi Michał Braun, dyrektor NIW-CRSO.

Pierwszy dzień konferencji otworzy debata główna „35-lecie III sektora w demokratycznej Polsce”, w której wezmą udział: Janina Ochojska, polska działaczka humanitarna, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, Paula Sawicka, przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Jakub Wygnański, założyciel i obecnie prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Danuta Przywara, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA. Dyskusję poprowadzi Michał Braun, dyrektor NIW-CRSO. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć też udział w sesjach tematycznych i warsztatach m.in. o programach NIW-CRSO, mediach obywatelskich, tworzeniu misji organizacji, prawach pracowniczych w NGO-sach, uniezależnieniu organizacji od środków publicznych oraz wykorzystaniu mediów społecznościowych w NGO-sach.

Na 6 listopada zaplanowano również wykład na temat AI, który poprowadzi Grzegorz Markowski, dziennikarz TVP i radnia Nowy Świat, a także debatę organizowaną wspólnie z „Rzeczpospolitą” – „Relacje: organizacje pozarządowe – rząd. Nowe otwarcie”. W debacie wezmą udział m.in. Adriana Porowska, ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego, Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Katarzyna Nowakowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Karolina Dreszer-Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a także Michał Braun, dyrektor NIW-CRSO. Tego samego dnia ogłoszone zostaną konkursy w ramach rządowych programów NOWEFIO i PROO, po których odbędą się konsultacje z pracownikami NIW-CRSO.

Organizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który odpowiada za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Po pół roku zmian prowadzonych przez nową dyrekcję Instytut posiada nowe procedury, zespół oceniający wnioski i wypracowane w szerokich konsultacjach z NGO-sami programy wsparcia.

– Zapraszam wszystkie chętne organizacje pozarządowe do składania wniosków w konkursach NIW. Rywalizacja o środki będzie sprawiedliwa i transparentna. Instytut dziś to nowa jakość we współpracy z organizacjami pozarządowymi – deklaruje Michał Braun, dyrektor NIW-CRSO.

W najbliższych dniach ogłoszone zostaną otwarte konkursy ofert na rok 2025 w ramach rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018–2030 oraz Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne) będą się mogły ubiegać o dotacje na realizację projektów społecznych (NOWEFIO) oraz na rozwój własnej organizacji (PROO). Nabór ofert i wniosków planowany jest w listopadzie 2024. Wszystkie informacje będą publikowane na stronie Narodowego Instytutu Wolności (www.niw.gov.pl) oraz w mediach społecznościowych Instytutu. W trakcie naboru odbędą się webinaria oraz spotkania stacjonarne, które będą dotyczyć konkursów.

