Od rosyjskiej agresji na Ukrainę i zachodnich sankcji na elektroniczne układy scalone, Chiny i Hongkong stały się głównymi punktami przeładunkowymi dostaw zachodnich mikroukładów do Rosji. Jednak w ciągu ostatniego roku Indie w coraz większym stopniu pośredniczyły w organizacji importu zakazanych technologii: według Bloomberga zajmują już drugie miejsce po Chinach.

Reklama

Indie dostarczają chipy rosyjskiej zbrojeniówce

Co więcej, po analizie danych ImportGenius i NBD - firm które śledzą transakcje handlowe, agencja ustaliła, że Indiom udało się zapewnić rosyjskiemu biznesowi w tym zbrojeniowemu - dostawy najnowocześniejszych komponentów. Zajmuje się tym firma Shreya, która od 1995 roku eksportuje na rosyjski rynek produkty farmaceutyczne.

Według agencji, w kwietniu-sierpniu br. Shreya wyeksportowała do Rosji 1111 jednostek ultranowoczesnych serwerów PowerEdge XE9680 amerykańskiej firmy Dell Technologies o wartości 300 mln dolarów. Zawierają one wysokowydajne procesory Nvidia lub Advanced Micro Devices zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji jak podaje witryna Dell. Specyfikacje dostarczonych serwerów 998 wskazu ją, że są one wyposażone w chipy Nvidia H100. Serwery i zawarte w nich chipy znajdują się na amerykańskich i europejskich listach towarów zabronionych w dostawie do Rosji, które można wykorzystać w kompleksie wojskowo-przemysłowym.

Niewymienialne rupie zamieniane na chipy

W lipcu Dell India, lokalny oddział amerykańskiej firmy technologicznej, zrealizował największą w tym roku dostawę 738 serwerów do tego kraju. Już w sierpniu Shreya wysłała do Rosji 385 serwerów, co stało się jej największą wysyłką eksportową. Sam sprzęt pochodzi głównie z Malezji na zamówienie Dell International Services India Private Ltd., spółki zależnej Della, jak dowiedział się Bloomberg: w analizowanym okresie przybyło stamtąd 834 serwerów PowerEdge XE9680, które następnie trafiły do ​​Rosji.

A to tylko najnowszy przykład działalności Shreyi prowadzonej od września 2022 r., kiedy to po raz pierwszy wyeksportowała do Rosji sprzęt komputerowy o wartości 755 333 dolarów – pisze Bloomberg. Dostawy przez Indie do Rosji towarów objętych sankcjami zaczęły rosnąć od grudnia 2023 r. - potwierdził David O’Sullivan, główny przedstawiciel UE ds. sankcji. Na odprawie dla dziennikarzy przypisał to nie polityce Indii, ale „ogromnej kwocie zgromadzonych w Indiach, a należących do Rosji, rupii”.