Czytaj więcej Gospodarka Modernizacja armii (nie) pomoże polskiej gospodarce W najbliższych latach krajowa produkcja zacznie odgrywać coraz większą rolę przy modernizacji Wojska Polskiego, a to może przynieść dodatkowe korzyści gospodarcze. Ale zbyt duże wydatki na obronność nie pomagają wzrostowi gospodarczemu.

Pierwsze pojazdy już trafiły do Wojska Polskiego. Problem w tym, że choć przeszły badania kwalifikacyjne, to z zastrzeżeniem, że przegrzewają się przekładnie w układzie napędowym. – Zaproponowaliśmy sposób rozwiązania tego problemu. Myślę, że na przełomie października i listopada zostanie podpisana pierwsza umowa wykonawcza – mówił kilka tygodni temu na łamach „Rzeczpospolitej” Marcin Idzik, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Na razie jednak niewiele wskazuje na to, że ta umowa zostanie zawarta w ciągu najbliższych tygodni, a nawet termin do końca roku wydaje się niepewny, ponieważ strona przemysłowa wciąż nie zaproponowała satysfakcjonującego armię rozwiązania. Na marginesie można zauważyć, że w polskim przemyśle obronnym od lat słychać narzekania na to, że rodzime produkty zbrojeniowe są testowane i sprawdzane znacznie dokładniej niż te importowane. Z drugiej strony, trudno dziwić się wojsku, że nie chce kupować sprzętu, który… nie do końca działa.

Zbrojeniowy rajd św. Mikołaja

Jeszcze przed wybuchem wojny w 2022 r. zwyczajowo ostatni kwartał roku to był czas wzmożonych zakupów zbrojeniowych, co było powodowane m.in. chęcią pełnego wykorzystania budżetu obronnego na dany rok. Jakich dużych kontraktów można się spodziewać jeszcze w tym roku? Najpewniej zawarta zostanie umowa na zakup systemu pasywnej lokacji, czyli radarów, które będą wykorzystywane do obrony powietrznej Polski. Głównym dostawcą będzie wchodząca w skład PGZ spółka PIT Radwar. To zamówienie może być liczone w miliardach złotych.

Czytaj więcej Biznes Nie za tydzień i nie w Polsce. Kulisy negocjacji zakupu czołgów K2 z Korei Trwają negocjacje z Koreą Południową dotyczące zakupu kolejnych 180 czołgów. Wbrew zapowiedziom umowa nie zostanie jednak podpisana na początku września. Plany produkcji tych czołgów w Polsce stoją zaś pod znakiem zapytania.

Są też szanse na to, że uda się zawrzeć umowy dotyczące dostaw pojazdów towarzyszących armatohaubicom K9 – m.in. wozy amunicyjne, wozy dowodzenia itd. To setki pojazdów, które powinny zostać wytworzone przez polskim przemysł – głównym beneficjentem tego zamówienia będzie wchodzący w skład PGZ Jelcz. Problem jest taki, że ta spółka ma bardzo duży portfel zamówień i ograniczone zdolności produkcyjne, a de facto nic się nie dzieje, by je zwiększyć. Prawdopodobne jest także podpisanie podobnych umów do programu obrony przeciwrakietowej „Wisła”. To także będzie liczone w miliardach złotych. Są też szanse na większe zamówienie na bezzałogowe statki powietrzne.