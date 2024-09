Praca dla prokuratora. Już kilkadziesiąt donosów na byłe zarządy spółek Skarbu Państwa

Sześć zawiadomień złożył Orlen. O szczegółach nie informuje. Zwraca tylko uwagę na nieprawidłowości przy sztandarowym projekcie petrochemicznym. „Analiza dokumentacji potwierdziła, że inwestycja ta nie została dobrze przygotowana i nie była właściwie zarządzana” – informuje Orlen. Pierwotny koszt 8,3 mld zł to dziś już 25.

– Zarząd PKP Cargo do tej pory złożył dwa zawiadomienia do prokuratury – informuje Marcin Wojewódka, p.o. prezesa spółki. Oba mają związek ze szkodami na transporcie węgla realizowanym w następstwie decyzji premiera Morawieckiego w 2022 r. Jedno dotyczy członków ówczesnego zarządu, a drugie – ministra aktywów Jacka Sasina.

Tauron złożył trzy zawiadomienia. Dotyczą nieprawidłowości przy sponsoringu (8,5 mln zł) i darowiznach (4,1 mln zł).

Audyty nadal trwają w grupie JSW. Z informacji „Rz” wynika, że koncern już złożył do prokuratury dwa zawiadomienia – dotyczące niegospodarności w firmie oraz osób zasiadających w organach statutowych JSW Koks.

Wnioski Enei to efekt 15 audytów i 13 kontroli. Zarząd ujawnia nieprawidłowości m.in. przy wydatkowaniu co najmniej 3,2 mln zł przez Fundację Enea. Spółka złożyła w sądzie wniosek o zwrot 10,5 mln zł przez PFN. Stwierdzono nieprawidłowości przy przekazywaniu pieniędzy na dziesięć wydarzeń noszących znamiona kampanii wyborczej. Na 657 mln zł spółka oszacowała zaś straty przy budowie elektrowni węglowej Ostrołęka C (w prokuraturze toczy się postępowanie przygotowawcze).

Audyty w KGHM i PGE w toku

Trwają audyty w KGHM i PGE. PKO BP zapowiada na najbliższe tygodnie informacje o wynikach swojego. O znaczących nieprawidłowościach mówi także grupa PZU. Może złożyć zawiadomienia do prokuratury. —współpraca Anna Cieślak-Wróblewska