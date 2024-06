Cyberbezpieczeństwo w biznesie. Między Polską a Unią jest przepaść

Problem jest głębszy. Coraz więcej ataków hakerów

Jak wynika z opracowania ENISA, sporo unijnych firm – aby odpowiedzieć na wyzwania – pozyskuje swoich specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w ramach wewnętrznej rekrutacji. Największą grupę w tym wypadku stanowią pracownicy, którzy zostali wchłonięci do tej roli z innego stanowiska w organizacji (dzieje się tak w 53 proc. polskich firm). To dość zaskakujące, zwłaszcza że – jak pokazuje raport – ledwie co dziesiąty specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w rodzimych przedsiębiorstwach to osoba, która wcześniej specjalizowała się w tym obszarze (w UE średnia to 18 proc.).

– Człowiek jest w obszarze cyberbezpieczeństwa najsłabszym ogniwem. To nie tylko kwestia umiejętności rozpoznawania zagrożeń. Metody działania cyberprzestępców zmieniają się tak szybko, że tylko ciągła edukacja w zakresie rozpoznawania zagrożeń i odpowiedniego reagowania na incydenty minimalizuje ryzyko i zabezpiecza firmę przed poważnymi konsekwencjami – komentuje Kulpa.

W tym kontekście razi ignorowanie zagrożeń. ENISA podaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy tylko 29 proc. polskich firm przeprowadziło szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa (w UE średnia sięga 25 proc.). Ale zapóźnień jest więcej, zwłaszcza w instytucjach. – Znaczna część jednostek publicznych nie wdrożyła jeszcze w pełni wszystkich istniejących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, takich jak ustawa o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa z 2018 r. czy rozporządzenie regulujące Krajowe Ramy Interoperacyjności. Do tego dochodzą kolejne regulacje – NIS2 i związane z nim obowiązki – mówi Tomasz Surdyk, koordynator ds. bezpieczeństwa IT w Kingston Technology.

Według niego nie wystarczy jedynie stworzenie instrukcji i wytycznych, które będą zgodne z nowymi przepisami. – Bez odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych nawet najlepiej opracowane procedury nie będą wystarczające. Niestety, spora część jednostek samorządowych nadal korzysta z przestarzałych, niewspieranych już systemów operacyjnych, jak Windows 7, nie posiada należytego oprogramowania czy odpowiednich, szyfrowanych dysków do zabezpieczenia danych – zauważa.